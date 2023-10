Recordbreker Vangelis Pavlidis schiet AZ met hattrick langs noodlijdend Heerenveen

AZ kwam op voorsprong via superspits Vangelis Pavlidis. De Griekse spits ving een afvallende bal gretig op, maakte een actie en schoot via het been van Thom Haye de bal achter Heerenveen-goalie Andries Noppert: 1-0.

In de daaropvolgende fase belandde de wedstrijd in rustig vaarwater en dat zorgde voor wat gemor vanaf de tribune. Heerenveen kreeg richting het einde van de eerste helft nog enkele kansen via Thom Haye. De oud-AZ'er schoot een vrije trap op de handen van doelman Mathew Ryan en daarna probeerde hij het opnieuw met een bal van buiten de zestien. AZ moest oppassen dat het zichzelf niet in slaap voetbalde.

Na de pauze kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen aanzienlijk beter voor de dag. De Alkmaarders voetbalden in een hoger tempo en het goede spel sloeg ook over naar de tribunes. Geheel verdiend maakte Pavlidis ook zijn tweede van de avond. Hij ontving een hoge voorzet vanaf de zijkant, nam aan en schoot overtuigend zijn twaalfde treffer van het seizoen binnen.

Hattrick

Halverwege de tweede helft koos Jansen ervoor om een aantal vaste krachten wat rust te gunnen. Jordy Clasie, Mayckel Lahdo en Myron van Brederode gingen op tijd naar de kant. Het tempo ging vervolgens wat omlaag en Heerenveen had de strijdbijl inmiddels begraven. Desondanks maakte AZ een kwartier voor het einde nog wel de derde treffer. Na langdurig balbezit trok Yukinari Sugawara de bal keurig voor op Pavlidis, die controleerde en schoot vervolgens koeltjes zijn derde doelpunt van de avond binnen: 3-0.

Komende donderdag wacht een mooie Europese avond voor AZ. De Alkmaarders ontvangen dan Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. Om 18.45 uur wordt afgetrapt in Noord-Holland.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara (Kasius/79), Bazoer, Penetra, Moller Wolfe, Clasie (Dantas/65), Mijnans, De Wit; Lahdo (Poku/65), Pavlidis (Odgaard/79), Van Brederode (Sadiq/65)