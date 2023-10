Na knotsgekke slotfase staat FC Volendam met lege handen bij RKC Waalwijk

Ze hadden recht op meer, maar uiteindelijk staat FC Volendam toch met lege handen in Waalwijk. De Volendammers kwamen vlak voor tijd langszij door een rake kopbal van Benaissa Benamar en hadden nog recht op de winnende. Het ging echter alsnog helemaal mis, want Yassin Oukili maakte volledig tegen de verhouding in de 2-1 voor RKC.

Op voorhand was het een belangrijke wedstrijd tussen de nummers veertien en zestien van de eredivisie. Het verschil was slechts twee punten, waardoor Volendam goede zaken kon doen bij winst. Bij Het Nieuwe Oranje debuteerde aanwinst George Cox als linksback en keerde Xavier Mbuyamba na twee maanden blessureleed weer terug in het hart van de verdediging.

In de eerste minuten kreeg RKC Waalwijk meteen mogelijkheden via Michiel Kramer, die in het verleden nog aan De Dijk voetbalde. Volendam rechtte de rug en kwam steeds beter in het spel. Via Bilal Ould-Chikh kregen de bezoekers de eerste kans, maar zijn inzet vanuit een moeilijke hoek zeilde over. Even later was Robert Mühren ook gevaarlijk. Zijn inzet werd gekeerd door doelman Jeroen Houwen.

Min

Hoewel Volendam de controle had, liep het aan het einde van de eerste helft wel tegen een vervelende tegengoal aan. Vlak voor rust was Chris Lokesa al dichtbij met een schot tegen de lat. Een minuut later moest Volendam-doelman Mio Backhaus alsnog de bal uit het net vissen. David Min, die vorig jaar nog bij Telstar voetbalde, schoot knap raak uit de draai: 1-0.

Volendam kwam een stuk beter uit de kleedkamer. De bezoekers hadden veel meer controle en het spel speelde zich voornamelijk op de helft van RKC af. Het ontbrak echter vaak aan een zuivere laatste pass, waardoor grote kansen uitbleven voor Volendam. Aan de andere kant liet Backhaus zich gelden op een gevaarlijke kopbal van Dario van der Buijs uit een hoekschop.

Knotsgekke slotfase

Iets meer dan tien minuten voor het einde was invaller Quincy Hoeve dichtbij de gelijkmaker met een kopbal. Zijn inzet belandde op het dak van het doel, maar dat was wel het startsein voor het slotoffensief van de Palingboeren. Ould-Chikh was in de slotfase vooral dreigend vanaf de zijkanten, maar de echte overtuiging in de afronding ontbrak.

Twee minuten voor tijd kreeg Volendam wel loon naar werken, want Benaissa Benamar kopte raak uit een voorzet van Darius Johnson. Vervolgens had Hoeve nog de uitgelezen kans op de overwinning, maar zijn inzet ging rakelings naast. Wonderbaarlijk genoeg ging het alsnog fout voor Volendam, want Yassin Oukili schoot RKC in de blessuretijd van buiten de zestien op 2-1.

Na de nederlaag blijft FC Volendam steken op vier punten. Volgende week krijgt het subtopper Excelsior op bezoek aan De Dijk.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Payne (Buur/74), Mbuyamba (Johnson/63), Benamar, Cox (Flint/78); Mirani; De Haan, Twigt; Ould-Chikh, Mühren, Kuol (Hoeve/78)