Veel rookontwikkeling en NL-Alert bij grote brand aan Boris Pasternakstraat in Amsterdam-Zuidoost

Een hulpwarmtecentrale van Vattenfall op de hoek van de Burgemeesterstramanweg en de Boris Pasternakstraat in Amsterdam-Zuidoost staat in brand. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er gastanks aanwezig zouden zijn. De brandweer vraagt mensen om uit de buurt te blijven. Er is opgeschaald van middelbrand naar Grip 1 melding, wat betekent dat er coördinatie tussen de hulpdiensten nodig is.

Het is onduidelijk of er mensen in het gebouw aanwezig zijn. De brandweer is bezig met het blussen van de brand. "Er staat iets in brand waarbij gastanks aanwezig zouden zijn, dus er moet enige voorzichtigheid worden getracht", aldus de woordvoerder. "We vragen mensen echt uit de buurt te blijven."

Omdat station Bijlmer en metrostation Strandvliet vlakbij liggen wordt er volgens de woordvoerder extra ingezet op de brand. Er is een NL-Alert afgegeven voor het effectgebied.