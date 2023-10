Omgewaaide monumentale beuk uit Haarlem verzaagd op Zaanse Schans: "Mooie wind nu"

De 222 jaar oude monumentale oude beuk van Haarlem, die anderhalf jaar geleden een storm niet kon trotseren, komt deze week in planken uit houtzaagmolen Het Jonge Schaap. De wieken van de molen op de Zaanse Schans kunnen met deze herfstwind flink doordraaien.

Molenaar Tim Doeves en de zestig vrijwilligers van Het Jonge Schaap proberen zoveel mogelijke planken uit de aangeleverde boomstammen te zagen. "Dat is nog even lastig omdat de delen al in kwarten hier zijn aangeleverd."

Maar hij weet dat veel Haarlemmers al een bestelling hebben gedaan bij houtverwerker Haarlems Hout voor een broodsnijplank, als herinnering aan de dierbare beuk uit het park De Bolwerken. "Dit hout moet met liefde behandeld worden, toch?"