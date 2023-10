Sluiswachters Spaarndam warmen zich op: Strontrace ode aan vervlogen tijden

Jolijt en Rik beschikken over alle computergegevens. Op hun laptop ziet het echtpaar precies waar de schepen zijn. Zodoende weten ze wanneer ze de sluis moeten openen voor de deelnemers aan de vijftigste editie van de Strontrace. Maar toch is het altijd weer spannend.

De Strontrace is een ode aan vervolgen tijden en uitgestorven ambachten. Tot vlak voor de oorlog brachten Friese schepen stront (mest) naar Zuid-Holland. In de buurt van De Kaag werden bloembollen ingeladen. Dat gebeurde lange tijd zonder hulp van motoren.

Als het windstil was of de tjalken en klippers wind tegen hadden, werden de schepen vooruit getrokken met behulp van menskracht (en soms ook met paarden). Was er géén jaagpad langs het water, dan zat er niets anders op dan het schip met eigen handen voort te duwen door lange stokken op de bodem of tegen de walkant te steken.

Geen motoren

Net als in vroegere tijden mogen de deelnemers aan de Strontrace geen gebruik maken van motoren. Aangezien de wind morgen en woensdag uit een ongunstige hoek blaast, moeten er waarschijnlijk grote stukken 'gejaagd' en 'geboomd' worden. Daardoor wordt het een zware wedstrijd, voorspelt Rik. ''Als ze bij ons in Spaarndam zijn, zijn de deelnemers echt toe aan een opkikker. Zeker met dit weer zijn ze dan al aardig uitgeput.''

Zoals altijd zullen ze verlangen naar de erwtensoep die de vrijwilligers in Spaarndam de bemanningen traditioneel aanbieden. Rik: "Hoe laat ze er ook zijn, al is het midden in de nacht, ze krijgen erwtensoep. Daarna kunnen ze er weer even tegenaan.''