Amanda en Beitske bereiken top van Mont Ventoux: "Het was mistig maar geweldig!"

"Het was superleuk om te doen", vertelt Amanda, als zij en Beitske met de groep in een bus onderweg zijn naar beneden. "Toen we met de tocht begonnen was het nog mistig, maar hoe hoger we kwamen, hoe meer de mist wegtrok op de berg. Dat leverde heel veel mooie plaatjes op. We kregen echt vleugels van het uitzicht."

Met een groep van zeventien personen, veelal uit de provincies Zeeland en Noord-Brabant, zijn Amanda en Beitske deze week vertrokken naar de Mont Ventoux in Frankrijk. Daar zouden ze eigenlijk gisteren de berg beklimmen, maar door onweer is besloten om de wandeltocht een dag op te schuiven.

De twee vrouwen hebben elkaar leren kennen via hun kinderen, die samen in de klas zaten. Bij het uitlaten van hun honden kwamen ze elkaar vaker tegen, en zijn ze samen gaan wandelen. In de zoektocht naar een grote uitdaging stuitten ze op de actie voor stichting De Lotgenoten, die familie van zieke patiënten ondersteunt met leuke activiteiten of vakanties.

In tegenstelling tot een groots evenement als Alpe d'HuZes wordt deze berg in Frankrijk niet afgesloten voor de sponsortocht. "Op sommige momenten was het wel even spannend. Omdat allerlei fietsers, motoren en auto's langs je rijden."

Hoewel de twee vrouwen uit Andijk veel wandelen, waren zij niet geoefend op het lopen van hoogtes. "We hebben het daarom over ons heen laten komen. Al moet ik zeggen dat we het goed gedaan hebben", vertelt Almahfoud. "We hebben ook genoeg rustmomenten ingebouwd, met een natje en een droogje die we van stichting De Lotgenoten kregen."

Volgend jaar op zoek naar nieuwe uitdaging

Inmiddels zijn de West-Friese vrouwen terug op de camping onderaan de Mont Ventoux. Daar wordt de wandeltocht gezamenlijk afgesloten met een diner, waarna iedereen morgenochtend om 4.45 uur in de bus stapt terug naar Nederland.

"Dan is het avontuur voorbij, en gaan we ons richten op de volgende uitdaging", stelt Amanda. "Het was super. En het is zeker iets wat we volgend jaar weer op de agenda kunnen zetten om te doen. Maar het kan ook een ander doel worden. We willen volgend jaar in ieder geval weer een tocht voor het goede doel maken."

Ruim 1.000 euro opgehaald

Met hun tocht op de Mont Ventoux hebben de Andijkse Amanda en Beitske ruim 1.000 euro voor het goede doel opgehaald. Zo leverden een donatiepagina van de vrouwen en een pot bij de werkgever van Amanda bijna 1.000 euro op. Nog iemand vulde het bedrag aan tot deze vier cijfers, waarna de vrouwen 50 euro van een gulle gever gedoneerd kregen.

"We willen iedereen bedanken die ons gesteund hebben", zegt Amanda. "Met deze 1.050 euro kunnen veel kinderen en gezinsleden van mensen die ziek zijn leuke dagen bezorgd worden."