Zwaar vuurwerk en een verkoolde python bij explosie in Hoofddorp

In de woning in Hoofddorp waar gisteren een explosie voor veel tumult zorgde, heeft de explosieve opruimingsdienst (EOD) een aanzienlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Een python van zo'n 4,5 meter werd tijdens het onderzoek in de woning dood aangetroffen.

Zwaar vuurwerk en dode python gevonden na explosie Hoofddorp - NH

Iets na elven 's avonds ging de telefoon van Rob Dumont van de Zwanenburgse reptielenopvang. Bij een explosie aan de Sont in Hoofddorp enkele uren daarvoor zouden nog zes reptielen, waaronder een cobra, in de woning aanwezig zijn. Of hij die veilig kon stellen. Een routineklusje voor Rob, al bleek de vork al snel net wat anders in de steel te zitten. Cobra6 "Toen ik aankwam hoorde ik dat het ging om een explosie van zelfgemaakt vuurwerk", legt Dumont uit. De 34-jarige Hoofddorper die op dat moment in de woning was raakte gewond bij de explosie en vertelde de politie woorden als 'slang' en 'cobra6', een vuurwerkmerk. "En daar ontstond de verwarring." In plaats van zes reptielen in de woning ging het dus om 'maar' een slang, en dat was geen cobra. Het bleek een python van 4,5 meter. Dat vermoedde Dumont al, want de buren spraken al over een slang van ongeveer deze afmeting.

"Hij is waarschijnlijk gelijk al bij de brand omgekomen" Rob Dumont, reptielenopvang Zwanenburg