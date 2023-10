🔴 Liveblog: AZ klaar voor clash met Aston Villa, Europees avontuur Volendam over

We sluiten het liveblog af voor vandaag en kijken reikhalzend uit naar morgen. Om 12.15 uur gaat Ajax op bezoek bij FC Utrecht en vanaf 13.00 uur wordt er gehonkbald in de Holland Series tussen Neptunus en Amsterdam Pirates. Daarnaast is er volop aandacht voor de overige sporten en is NH Sport er weer op de radio van 17.00 tot 19.00 uur.