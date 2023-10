🔴 Liveblog: Ajax telt af naar kelderkraker tegen FC Utrecht

Het is dé dag van de kelderkraker tussen Ajax en FC Utrecht. De aftrap is 12.15 uur. Je mist niks van die wedstrijd in ons liveblog. We zijn ook aanwezig bij de beslissing in de Holland Series tussen Neptunus en Amsterdam Pirates. Zij maken eerst vanaf 13.00 uur het restant af van de zesde wedstrijd en eventueel wordt daarna nog de zevende wedstrijd gehonkbald.