Nieuwe 'huiskamer' van Bovenkarspel zet zich in tegen eenzaamheid in de wijk

Bij sporthal De Flint is vanmorgen het nieuwe buurthuis van de Bovenkarspelse wijk Princenhof feestelijk geopend. Buurtverbinders Esther Scheper en Vanessa Hakof zetten zich in tegen eenzaamheid in de wijk. "We hebben mensen uit de wijk die hier dagelijks langskomen, en ook altijd op een vaste plek aan tafel zitten."

Het vorige pand van buurthuis Princenhof werd in april geopend aan de Hertog Albrechtstraat. Doordat destijds het lichaam van een overleden vrouw werd gevonden, om de hoek van het buurthuis, werd al snel duidelijk dat de wijk een plek nodig heeft waar mensen samenkomen. Dit ook om eenzaamheid onder de inwoners van Bovenkarspel tegen te gaan.

"In het vorige pand zaten we anti-kraak. We wisten dus dat we er niet lang konden zitten", zegt Vanessa. "En daarom zijn we ook voorzichtig geweest met uitbreiden van alle activiteiten die we voor ogen hebben en organiseren. Dat kunnen we op deze nieuwe locatie wel realiseren."

Snel nieuwe locatie gevonden

De buurtverbinders hoorden in september dat het pand waar ze zaten gesloopt zou worden, waardoor er snel een nieuwe locatie gevonden moest worden. "We hadden zelf een paar opties opgeschreven", licht Vanessa toe. "En we kregen een locatie aangeboden bij het park, naast de ijsbaan. Maar dan zouden we buiten de wijk Princenhof zitten. En dat wilden we niet."