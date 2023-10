ADE in een AZC: "Er is veel dat ons kapot maakt, maar muziek verenigt"

Met meer dan duizend evenementen door de hele stad trekt het Amsterdam Dance Event jaarlijks honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld. Maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om een ADE-feest te bezoeken. Bijvoorbeeld voor de mensen in het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Osdorp.

ADE in een AZC - NH Nieuws

Het AZC in Nieuw-West is dit jaar één van de tweehonderd locaties waar het Amsterdam Dance Event gevierd wordt. Het event is bedoeld voor de bewoners. Er wordt gedanst en gerapt en worden er ook workshops gegeven.

Zo is er een tekenkamer waar mensen zelfportretten kunnen maken en een muziekruimte waar mensen een instrument kunnen leren spelen. "Je merkt gewoon heel veel positieve reacties", vertelt organisator Aris van Ham. "Dit is een event dat hen heel positief in het licht zet."

Bemoedigend

Dit is niet het enige feestje dat wordt georganiseerd voor groepen die je niet gelijk associeert met een dansfeest. "We hebben een ADE-feesten voor ouderen, daklozen en mensen met een beperking." Volgens Van Ham is het belangrijk dat ook zij de kans krijgen het leven te vieren.

"Gezellig en relaxt", noemt één van de bewoners het. "Mensen hebben zulke activiteiten nodig om de stress een beetje te vergeten."

Ook een andere bewoner, een rapper die vanavond één van de optredens verzorgt, is enthousiast over het initiatief. "Dit werkt bemoedigend. Er zijn veel dingen die ons kapotmaken, maar muziek verenigt, het maakt ons. Dus ik denk dat dit heel goed is."