Weer explosie in Molukkenstraat, dit keer woningen doelwit

Bij een portiekdeur die naar het trappenhuis van meerdere woningen in de Molukkenstraat in Oost leidt heeft vanavond een explosie plaatsgevonden. Onder meer de deur, het glas en plafondplaten zijn gesneuveld.

De explosie vond rond 19.45 uur plaats. "Een explosie aan de overkant, begin nu wel bang te worden", laat een bewoner van de straat aan AT5 weten. Iemand die verderop woont: Volgens mij is er net iets geëxplodeerd in Oost. Vlakbij het Javaplein, zit in de Langkatstraat en het was echt hard."

Rook

Op beelden die een buurtbewoner meteen na de explosie maakte is veel rook te zien. De brievenbus is door de explosie aan de overkant van de straat beland.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. De straat is afgezet, bus 40 en bus 65 rijden daardoor om.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en hoopt op tips. "Zeker op dit tijdstip, waarop het nog heel bedrijvig is. Dus dat biedt kans op mensen die iets gezien hebben", zegt de woordvoerder.

Afgelopen woensdag vond er al een explosie plaats bij een visboer in de straat. Dat pand is vandaag door de gemeente voor een periode van zes maanden gesloten.