De Bintangs: een eigen brug in nieuwbouwwijk voor IJmondse Stones

Bassist, zanger en levende legende Frank Kraaijeveld is meer dan zestig jaar leider van de Bintangs. In bovenstaande video zie je hoe blij hij is met de komst van de Bintangs brug.

Icoon IJmond

De band is een van de oudste nog spelende bands van Nederland en heeft een iconische status in de IJmond en ver daar buiten. Frank Kraaijeveld is de drijvende kracht achter zes decennia vuige harde 'Hoogovenblues.'

De band werd in 1961 door Kraaijeveld opgericht in Beverwijk.Samen met broer Arti Kraaijeveld (gitaar, zang) en Mijne Fernhout.

Legendarisch

Eerst speelden de jongens indorock (Bintangs is Indonesisch voor sterren), maar gingen al snel over tot een ruig soort rhythm & blues. Daarmee behaalden ze nationale en internationale successen.

De optredens waren legendarisch en de Bintangs werden door recensenten de Nederlandse Rolling Stones genoemd. De Mick Jagger-achtige stem van Gus Pleines droeg daar aan bij, legt Kraaijeveld uit. Liedjes als Ridin' on the L & N en Travelling in the USA horen volgens velen bij het IJmondse culturele erfgoed.