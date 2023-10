Gemeente sluit pand visboer Amsterdam-Oost na explosie

Locoburgemeester Marjolein Moorman schrijft in het sluitingsbevel dat het beleid is 'om bij dit soort ernstig incidenten in een publiek toegankelijke inrichting, deze inrichting voor de duur van zes maanden te sluiten'. De eigenaar kan wel een heropeningsverzoek indienen, maar moet dan duidelijk maken welke maatregelen hij treft om herhaling te voorkomen.

"De explosie bij het pand heeft de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar gebracht en de openbare orde in ernstige mate aangetast", staat in het sluitingsbevel. "Bij dit incident hadden slachtoffers kunnen vallen. Hierbij is ook relevant dat het pand in een drukke winkelstraat ligt en er meerdere etages woningen boven het pand gelegen zijn."

Gevoelens van onveiligheid

Volgens de gemeente is er nu een periode van rust nodig. Zo veroorzaakte de explosie veel schade en zijn gevoelens van onveiligheid onder omwonenden groot. Het belang van de handhaving van de openbare orde zou in dit geval zwaarder wegen dan het financiële belang van de huurder.

Tegen het einde van de sluiting kijkt de gemeente opnieuw naar de situatie en kan de sluiting eventueel worden verlengd. Er wordt dan informatie van de politie opgevraagd en ook dan moet de viszaak met een plan met maatregelen komen.