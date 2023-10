Druilerige herfstvakantie: wat is er deze week te doen in West-Friesland?

Met af en toe wat zon, veel wolkenvelden en vooral ook buien wordt de herfstvakantie een wisselende week qua weer. Veel mensen hebben deze week vrij, en willen wellicht eropuit. Maar welke activiteiten zijn er deze vakantieweek in West-Friesland, waar je misschien niet zo snel aan zult denken? We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

Kasteel Radboud in Medemblik staat deze week in het teken van Halloween en heksen. Zo zijn er morgen en donderdag uilenworkshops, waarbij een valkenier uitleg komt geven. Woensdag en vrijdag kunnen kinderen 's middags komen om te knutselen.

Het Westfries Archief organiseert vanaf morgen een kinderactiviteit rondom de Slag op de Zuiderzee. Jonge bezoekers kunnen in de voetsporen stappen van Jan Haring, de held van de strijd die in 1573 gevoerd werd. Om dat te doen, moeten er een aantal opdrachten uitgevoerd worden bij het archief in Hoorn, die ongeveer een uur duren. Na afloop krijgen de kinderen een prijs, en kunnen onder begeleiding in de archiefkluis van het Westfries Archief rondsnuffelen. De activiteit is tot en met aankomende vrijdag, en wordt tussen 13.00 en 16.30 uur gehouden.

Verhalenverteller Johannes gidst je op woensdag door de straten van Hoorn, voor het verhaal rondom de Slag op de Zuiderzee. Al wandelend leert hij de wandelaars over de helden en schurken uit die tijd, en over hun invallen. Zo komen deelnemers bijvoorbeeld oog in oog te staan met weldoener Truydeman, neemt schipper Bontekoe iedereen mee op avontuur, en wordt het Eureka-moment van Platte Thijs beleefd. Aanmelden voor de wandeltocht in Hoorn is noodzakelijk, en kan via deze website. De Theaterwandeling start woensdag om 16.00 uur.

Schouwburg Het Park organiseert deze vakantieweek een aantal voorstellingen en andere activiteiten, in het kader van de Nationale Theaterweek. Zo kunnen kinderen vanaf 6 jaar oud vandaag een gratis rondleiding krijgen achter de schermen van de schouwburg. Deze dinsdag komen Buurman & Buurman naar Hoorn. En tot en met donderdag wordt de Musical4Daagse gehouden, voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Activiteiten in het weekend

In de Hoornse haven wordt aankomend weekend een van de laatste zeilwedstrijden van het seizoen gevaren, de Bontekoerace. Naast de wedstrijd zijn er verschillende activiteiten aan wal, en wordt de zaterdag afgesloten met een feest in de loods van Stevenklipper Broedertouw. Je kunt langs de kant van het water staan om een mooi schouwspel op het Markermeer te zien.

Liefhebbers van Halloween en ander gegriezel kunnen zaterdagavond hun hart ophalen tijdens de Halloween Horror Walk. Rond 18.45 uur kunnen kinderen verzamelen op de Veemarkt in Hoorn. Volwassenen kunnen twee uur later verzamelen op hetzelfde punt, waar de route om 21.00 uur begint. Beide Halloween-tochten eindigen op de Roode Steen in Hoorn.

Bij De Schoof in Wervershoof wordt deze zondag een nieuwe Spirituele Beurs gehouden. Tijdens de beurs zullen allerlei specialisten laten zien welke disciplines er zijn. Zo is er onder andere de verkoop van edelstenen, kunnen er Zielenboodschappen geschreven worden, of kan een aura getekend worden. De gratis spirituele beurs duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur.

De binnenstad van Hoorn is aankomende zondag het decor voor het grootste rondreizende festival van Nederland: de Popronde. Op elf plekken - zoals cafés en een platenzaak - zullen de deelnemende artiesten hun kunsten vertonen. Dit alles om net zoveel populariteit te krijgen als bijvoorbeeld De Staat, Froukje en Meau, die aan eerdere edities van de Popronde meededen.

"Spelletje speulen"

Mocht dit alles je niet leuk genoeg in de oren klinken, of werkt het weer aankomende week niet mee? Dan kun je altijd nog ergens binnen een (bord)spelletje spelen. Een traditioneel bordspel als Mens-Erger-Je-Niet ligt dan voor de hand, maar denk hierbij ook eens aan een West-Fries spel als Keezen of het Westfriese Minuutje.