Islamitische en Joodse Amsterdamse jongeren starten verbindingscampagne

"We willen allemaal dat er een rechtvaardige oplossing komt. Daar kunnen we elkaar in gaan vinden in plaats van dat we alleen maar op zoek zijn naar waar we het niet met elkaar mee eens zijn", vertelt Boaz. Hij is een van de vier initiatiefnemers van de campagne die het harde sentiment op het internet en in de samenleving over het conflict in Israël en Gaza wil tegengaan. "Het conflict daar is al erg genoeg, we moeten het niet importeren naar onze straten. Als het zo doorgaat gaat het van kwaad naar erger. Er wordt geen gesprek meer gevoerd. Laten we een stapje terug doen. Ook al ben je het niet met elkaar eens", vertelt hij.

Ambtswoning

De vier jongeren leerden elkaar kennen in de ambtswoning van burgemeester Halsema, die vlak na de aanval van Hamas jongeren had uitgenodigd om over het conflict te praten. "Daar raakten we aan de praat. We hadden een mooi verbindend gesprek. We hebben dezelfde pijn, maar de bron komt ergens anders vandaan. Dat geluid willen we verspreiden", legt Boaz uit.