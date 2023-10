Na Volendams balletjespistoolincident probeert COA de rust te bewaren

De asielzoekers gevestigd in de tijdelijke opvang van het Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude hebben niet veel meegekregen van het balletjespistoolincident van afgelopen zondag, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Afgelopen zondag beschoten drie 22-jarige Volendammers twee asielzoekers uit de opvang met een balletjespistool. "We hebben wel het weekje achter de rug, maar uiteindelijk staat hier een blije manager van deze locatie", zegt Majelle Slenters.

Foto: Majelle Slenters, locatiemanager COA bij opvang Van der Valk Hotel Volendam - NH Nieuws

'Een valse start', noemde Slenters de eerste week van de tijdelijke opvang voor asielzoekers bij het Van der Valk Hotel Volendam op 12 oktober bij NH. Na eerdere heftige protesten van bewoners werd de opvang op 7 oktober in gebruik genomen. In de eerste week waren er een paar incidenten, waarna vier asielzoekers werden overgeplaatst naar een andere locatie. Afgelopen zondag kwam er een nieuw hoofdstuk in het verhaal. Drie Volendammers van 22 jaar schoten vanuit een rijdende auto met een balletjespistool op twee asielzoekers. Een dag na de aandacht van NH en vele andere media meldden zij zich bij de politie, om vervolgens met welkomstpakket en al excuses te maken bij de asielzoekers.

"Ik denk dat de gemiddelde Volendammer echt wel begrip heeft voor onze bewoners." Locatiemanager COA Majelle Slenters

Er kwamen veel reacties na de publicatie van deze site over het incident. Veel Volendammers vonden het een kwalijke actie. Maar er waren ook reacties te lezen op social media van zowel mensen uit Volendam als daarbuiten die het eigenlijk wel prima vonden dat de asielzoekers waren beschoten met een balletjespistool. Slenters ziet die reacties ook, maar kan daar niet veel mee. Ze probeert de rust juist te bewaren en richt zich op de mensen die wél mee willen helpen en denken. Daar zijn er volgens haar genoeg van. "Ik denk dat de gemiddelde Volendammer echt wel begrip heeft voor onze bewoners. We krijgen veel vragen per mail hoe mensen kunnen helpen. Daarnaast is er overleg met de klankbordgroep omwonenden om te kijken wat er gedaan kan worden. Dus ik ben blij." Asielzoekers zeggen zich welkom te voelen De asielzoekers die tijdelijk in het Van der Valk Hotel Volendam verblijven reageerden vrij rustig op het incident, zegt locatiemanager Slenters. "Ik denk dat het incident bij veel bewoners niet eens bekend is. Een aantal weten het wel, maar hebben vrij beheerst gereageerd en geloven vooral in het welkom dat zij voelen vanuit Volendam en Waterland." Syriër Kinan Saliba bijvoorbeeld hoorde vandaag pas over het incident, vertelt hij. (Tekst loopt door onder de video)

Syriër Kinan Saliba vindt Volendammers aardig - NH Nieuws

Het realiseren van de tijdelijke opvang had niet de voorkeur van het COA, benadrukt een woordvoerder. Dan heeft hij het niet over de locatie. Liever richt het orgaan zich namelijk op langdurige opvang in plaats van dit soort tijdelijke oplossingen. Maar tegelijkertijd is dit een landelijk probleem en zijn dit soort opvangen nodig om bijvoorbeeld Ter Apel te ontlasten. Bij de opvanglocatie in Katwoude worden binnenkort koffie-ochtenden georganiseerd waarbij iedereen die dat wil kan komen kijken en kennis komen maken.