Eeuwenoude funderingspalen Kolksluis Spaarndam krijgen duurzaam nieuw leven

Tijdens de grote renovatie van de Kolksluis in Spaarndam doken funderingspalen op, die er al eeuwen in de grond stonden. Sluiswachter Sebe Vogel en houtbewerker Tom Marcelis ontfermden zich erover. Het resultaat werd vrijdagmiddag gepresenteerd in het dorp.

Het is fris, het regent en waait behoorlijk op deze vrijdagmiddag in hartje Spaarndam. De presentatie van het Hout van Spaarndam is daarom niet in de buitenlucht bij de historische Kolksluis, maar lekker binnen bij Kunstcentrum De Kolk.

Sluiswachter en initiatiefnemer Sebe Vogel loopt met een grote glimlach rond. 'Zijn' borrelplanken gaan als warme broodjes over de toonbank. "Ik ben hartstikke tevreden. Wat een verhaal is het toch: dat we van die oude palen mooie herinneringen maken. En veel mensen vinden dat ook, want ze staan hier bijna met de billen buiten."

De belangstelling is inderdaad groot: er staat een lange rij. De ene na de andere Spaarndammer meldt zich bij het verkooppunt en vertrekt weer met een of meer planken onder de arm. Splinternieuwe plankjes van eeuwenoud hout.

Oudste kolksluis

De sluis werd al in 1285 aangelegd en is de oudste nog werkende kolksluis in Europa. Rond de sluis ontstond in de loop der tijden het dorp Spaarndam. In 2020 en 2021 werd de sluis uitgebreid aangepakt, waarbij onder meer de kademuren werden vervangen. Bij die renovatie kwamen eeuwenoude funderingspalen naar boven, waar ook nieuwe exemplaren voor in de plaats kwamen.

Vogel: "Ik woon hier aan de Grote Sluis. Ik zag die palen liggen en dacht meteen: 'daar moet ik iets mee'. Die mogen toch niet zomaar in een verbrandingsoven eindigen?" Via zijn buren kwam de sluiswachter in contact met Tom Marcelis van Hout van je Stad. Marcelis was meteen enthousiast. "Het was wel even spannend hoor. Veel collega's van Tom dachten dat het een slecht idee was om hout te verwerken dat eeuwen in de brakke grond heeft gestaan. Maar we hebben het toch gedaan."

(Tekst loopt door onder de foto)