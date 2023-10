Annemiek en Ilanda organiseren enige Stottercafé voor vrouwen in Nederland

Ongeveer één procent van de wereldbevolking stottert. En een kwart van dit aantal is vrouw. De kans dat twee stotterende vrouwen elkaar tegenkomen, is dus niet groot. Annemiek Abbekerk uit Bovenkarspel wil daar verandering in brengen. Samen met de Alkmaarse stottertherapeut Ilanda de Dood het eerste - en tot nu toe enige - stottercafé van Nederland. "We zien veel vrouwen uit hun schulp kruipen."

Annemiek stottert zelf al jaren, en heeft dit lang verborgen proberen te houden voor collega's en mensen die zij kent. Dat deed ze onder meer door andere woorden te gebruiken, dan degene waarvan ze wist dat ze daar mee zou stotteren. Ook lastte ze pauzes in haar zinnen in, om het te maskeren.

Nadat ze stemproblemen kreeg en dit neerlegde bij een arts, vroeg ze daarbij om hulp voor haar stotterprobleem. Hierop werd ze doorverwezen naar het Stotterinterventiecentrum in Alkmaar. "Toen ging er een knop bij mij om", vertelde ze twee jaar geleden, na Wereldstotterdag. Inmiddels kan zij leven met het feit dat ze stottert en weten veel mensen er van.

Abbekerk was in therapie bij Ilanda de Dood uit Alkmaar en samen kwamen ze vorig jaar op het idee om een Stottercafé voor vrouwen in Nederland op te richten. "We hebben ook de Stottervereniging Nederland benaderd, die enthousiast waren", licht Annemiek toe.

Herkenning wordt als fijn en helpend ervaren

Bij het Stottercafé Marilyn - vernoemd naar de legendarische Marilyn Monroe, die zelf stotterde - kunnen vrouwen die stotteren elkaar ontmoeten. Deze worden gehouden bij Grandcafé Klunder in Alkmaar. Aan de hand van een thema worden ervaringen omtrent het stotteren met elkaar gedeeld. Bij de informele avonden hebben de vrouwen een eigen verhaal, maar hebben ze ook iets gemeen.

"Bij de eerste editie in maart waren vijf vrouwen naar Alkmaar gekomen", zegt de Bovenkarspelse. "Ze kwamen niet alleen uit de buurt, maar ook van verderop in Nederland. Doordat we het alleen voor vrouwen organiseren, krijg je ook een heel andere setting. Want je kan over andere onderwerpen praten dan wanneer je er ook mannen bij uitnodigt."

De vorige editie van het stottercafé werd drie weken geleden gehouden. Met een groep van zeven vrouwen werd het thema 'Stotteren en stigma's' behandeld. "Daar kwamen hele mooie gesprekken uit", vertelt Annemiek. "We willen voor volgend jaar naar drie stottercafés per jaar, en willen vrouwen aanmoedigen en inspireren om dit ook op andere plekken in Nederland te organiseren. En dat Ilanda en ik ze de tools geven om dit te kunnen doen."

"We merkten in de gesprekken dat er veel herkenbaarheid is bij de deelnemende vrouwen", gaat Annemiek verder. "En ook dat veel vrouwen uit hun schulp kruipen, als ze open over stotteren kunnen praten. Intelligentie kan bijvoorbeeld ook verborgen raken omdat iemand onzeker is."