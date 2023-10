Tijgermug gespot in 't Gooi: de feiten op een rij

Bij inwoners van de Naardense wijk Ministerpark lag er afgelopen week een brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) op de deurmat. 'Bestrijding Aziatische tijgermug' stond er met grote rode letters op. In een straal van 500 meter van de straat Binnenhof zou deze exotische mug tweemaal gespot zijn. Moet 't Gooi zich zorgen maken? NH Gooi zet de feiten op een rij.

De tijgermug vindt zijn oorsprong in Zuidoost-Azië. In 2005 werd de mug voor het eerst gespot en sindsdien verschijnt hij regelmatig in Nederland. Ook dit jaar zijn er meerdere meldingen geweest van de tijgermug in Nederland.

Door middel van internationale transport heeft de mug zijn weg naar Nederland, en andere delen van Europa en Noord-Amerika, kunnen vinden. De eitjes overleven de tocht hierheen, ook in droge of koude periodes, en komen uit als ze in contact komen met water.

Spotten

Er worden regelmatig inspecties gedaan bij bedrijven die 'Lucky Bamboo' en tweedehands banden verkopen. Volgens het RIVM is de kans klein dat als men denkt er een gezien te hebben, dat het daadwerkelijk ook deze mug is.

Er is zeer specialistisch werk om ze te kunnen onderscheiden van de andere ruim 20 muggensoorten die in Nederland voorkomen. Ook omdat de mug erg klein is en niet groter is dan een muntje van 10 cent.