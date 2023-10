Heemskerk aA nl Bierbrouwsters Heemskerk zoeken meer dames voor Biergilde

Zelf je biertje brouwen. Het eeuwenoude ambacht is niet alleen een geliefde hobby voor mannen in de IJmond. Dames zijn steeds vaker stoere bierbrouwers. Bij Het Kennemer Wijn- en Biergilde brouwen een paar vrouwen graag hun eigen biertje. In aanloop naar de open dag van het gilde zoekt zij naar nieuwe bierliefhebsters.

In bovenstaande video zie je hoe ook dames zijn gegrepen door het brouwen van eigen gemaakt bier. Open dag Bij de open dag van Het Kennemer Wijn- en Biergilde kunnen bezoekers gratis kijken naar hoe bier wordt gebrouwen en er zijn allerlei biertjes én wijntjes te proeven. "Het wordt een heel gezellige dag. We gaan een Iers stout brouwen. Het is bijzonder, want we zijn waarschijnlijk het enige Wijn- en Biergilde met een eigen brouwerij. Nieuwe leden zijn welkom en het zou gezellig zijn als er nog meer dames bij ons gilde aansluiten," aldus bierbrouwster Kitty.