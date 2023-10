Gooise Meren kan opvangdruk wat verlichten en wijst twee potentiële opvangplekken aan

Op het terrein van het hotel kunnen tijdelijk 26 flexwoningen komen te staan. Dat zou maximaal aan 104 vluchtelingen plek bieden. Op de locatie aan het Gooimeer zou plek kunnen zijn voor 112 personen. Om dat te realiseren moeten er tijdelijke wooneenheden komen in het kantoorgebouw.

Deze twee locaties zijn naar voren gekomen na een 'uitgebreide inventarisatie, zoals de gemeente aangeeft. Of deze plekken ook inderdaad geschikt zijn, laat de gemeente nu onderzoeken.

Al 412 Oekraïners

Op dit moment vangt Gooise Meren al 412 vluchtelingen op uit Oekraïne. Zij hebben een plek in het voormalige NH Hotel en het bijbehorende appartementencomplex aan de IJsselmeerweg. En ook op een andere locatie aan het Gooimeer en de Marktstraat 66 zijn vluchtelingen gehuisvest.

Vanuit de landelijke overheid komt steeds vaker de vraag of gemeenten nog meer kunnen betekenen in het opvangen van vluchtelingen. Dat blijkt een lastige opgave. Hilversum heeft staatssecretaris Eric van der Burg onlangs al twee keer nee verkocht op een verzoek meer plek te willen realiseren. Het vinden van geschikte locaties is vaak de bottleneck, zoals dat in Huizen onder meer het geval is. Gooise Meren denkt nu twee opvangplekken te kunnen toevoegen.