Aanmeldcentrum voor Oekraïense vluchtelingen bij Amsterdam Centraal sluit vanaf vanavond

De Hub, het aanmeldcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne bij Amsterdam Centraal, sluit vanavond om 21.00 uur. Dat schrijft wethouder Groot Wassink (Asiel) in een brief aan de gemeenteraad. Volgens het college kan de Hub geen vluchtelingen meer over het land verdelen, zolang er niet meer opvangplekken komen.

Nog steeds komen er gemiddeld dertig Oekraïners aan op Amsterdam Centraal die een opvangplek in Nederland zoeken. Maar de laatste maanden zijn de plekken in alle regio's voor 99 procent bezet, zegt Groot Wassinks woordvoerder, waardoor het veel moeite kost of helemaal niet lukt om vluchtelingen onderdak te bieden.

Onnodig

De sluiting van de Hub valt Groot Wassink zwaar, schrijft hij. Hij zegt dat het niet nodig is als iedere regio zijn deel van de opvangplekken zou realiseren. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de voorzitter van het Veiligheidsberaad zijn geïnformeerd over de sluiting in de hoop op een oplossing.

Groot Wassink benadrukt dat Amsterdam zelf nog steeds doorgaat met de reguliere opvang van vluchtelingen: het sluiten van de verdeellocatie bij Centraal heeft hier geen invloed op. In Utrecht blijft het enige andere centrale verdeelpunt nog wel open, al kampt men daar volgens Groot Wassinks woordvoerder met dezelfde problemen.