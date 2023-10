West-Friese jongeren maken theater voor mensen met een kleine portemonnee

"Het leuke van de groep is dat we bijna alles zelf doen. Zo hebben we niet alleen spelers op het podium, maar maken we samen ook het decor. En regelen we zaken als productie en kaartverkoop", gaat Dave verder. "Iedereen heeft zijn eigen taak, en niemand is belangrijker dan de ander. Dat is heel bijzonder. Voor ons is het bijna vanzelfsprekend, omdat we dit al jaren zo doen."