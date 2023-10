Na vlagdiscussie gaat Huizen protocol aanscherpen: 'We gaan terughoudender worden'

In Huizen gaan ze het vlaggenprotocol aanscherpen. Bij terreuracties, oorlogen of natuurrampen is steeds vaker de verwachting dat gemeenten als steunbetuigingen vlaggen van andere landen in de mast moeten hijsen. Hoewel de maatschappelijke druk daarin best groot kan zijn, pleit burgemeester Niek Meijer voor terughoudendheid in zaken waarin de gemeente eigenlijk geen rol speelt.

“Wij hebben het gevoel relatief vaak te worden meegezogen in zaken waarin de gemeente geen primaire verantwoordelijkheid heeft”, zegt de Huizer burgemeester. “Dat zijn altijd bewegingen uit de samenleving, waarin je als overheid toch een beetje achteraanloopt. Dat is niet erg, want de samenleving ontwikkelt zich en je kunt daar niet niks op doen. Nee, je gaat zoeken naar wat een passende vorm is uiteindelijk in deze gemeente? Daar zitten nu we middenin.”

Eigen manier

Wel of niet vlaggen of steun betuigen op een eigen manier? De discussie is de afgelopen week behoorlijk aangewakkerd na de terreuraanslag van Hamas op zaterdag 7 oktober. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) riep onder meer gemeenten op om de Israëlische vlag op te hangen als symbolisch teken van steun aan de slachtoffers en hun naasten. Op verschillende gemeente- en provinciehuizen in Nederland wapperde deze vlag, maar in ‘t Gooi worstelden veel colleges met de vraag wat nu de juiste vorm steunbetuiging is.

Uiteindelijke leidde dat in deze regio tot een verschillende invullingen. In Hilversum is besloten helemaal geen vlag te tonen of te laten projecteren op het raadhuis. Dat laatste is vorig jaar wel gebeurd met de Oekraïense vlag. Het uitdragen van afschuw en medeleven kan op andere manieren, aldus de Hilversumse burgemeester en wethouders in een brief afgelopen week.