Handje contantje in plaats van pinnen: deze mensen kunnen niet zonder contant geld

Contant geld lijkt langzaam een stille dood te sterven, maar een cashloos leven is niet voor iedereen weggelegd. Op de markt, op de kermis of simpelweg in het dagelijks leven van de oudere generatie speelt contant geld nog een belangrijke rol. Drie Noord-Hollanders vertellen waarom zij niet zonder kunnen.

Foto: Illustratie van contant geld - Canva AI

Geld pinnen is moeilijker geworden, omdat te veel pinautomaten in de provincie vaak niet werken zoals zou moeten. Uit gegevens blijkt dat meer dan zes procent van de pinautomaten in een bepaalde periode minstens één keer kapot was. En in vergelijking met andere gebieden duurden de problemen in Noord-Holland het langst, zo bleek uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS.

"Contant geld is in Amsterdam tegenwoordig niks meer waard", vindt Frans Stuy (62). Stuy is dé kermisbaas van de stad en ziet hoe cash langzaamaan uit Amsterdam verdwijnt en plaatsmaakt voor 'pin only' beleid. De overstap van een stapel biljetten naar een pas in zijn zak kan Stuy zich nog goed voor de geest halen. "Het duurde echt even voordat ik en mijn generatie gewend waren aan het pinnen", legt hij uit. Als voorbeeld geeft hij zijn tripjes naar de Febo. Toen de snackbarketen overstapte op enkel nog pinnen, in mei vorig jaar, wist Stuy zich daar geen raad mee. "Het heeft twee jaar geduurd voordat ik weer een kroket uit de muur trok." Angst en wantrouwen Het is altijd belangrijk om contant geld bij je te hebben, vindt Dave Jager (33) uit Amstelveen. Dave heeft lang bij een pandjeshuis (een plek waar men geld kan lenen tegen spullen als onderpand) gewerkt en heeft hier veel te maken gehad met mensen die (snel) cash nodig hadden. "Banken worden gehackt, rekeningen geplunderd of er is opeens een pinstoring", somt hij op. Allemaal situaties die het voor hem belangrijk maken om cash achter de hand te hebben.

"Met contant geld leer je omgaan met geld" Dave Jager uit Amstelveen

Jaap Davidson (59) staat al veertig jaar op de markt in Noord-Holland en ook hij ziet dat nu eigenlijk alles met de pin gaat. Als ondernemer doet hij er niet moeilijk over, maar toch kan hij een beetje wantrouwen niet onderdrukken. "Ik heb toch het gevoel dat alle transacties in de gaten gehouden kunnen worden", geeft hij toe. De anonimiteit van cash betalingen spreken hem meer aan. Ook op de kermis gaan tegenwoordig bijna alle transacties via de pin. Dat maakt een eventuele storing voor Stuy des te desastreuzer. "Dan hebben we echt een groot probleem" benadrukt hij. Angst voor een storing of een gevoel dat de bank alle transacties in de gaten zou houden zijn twee belangrijke redenen voor mensen om contant te betalen. Maar deze angsten zijn niet de enige reden om altijd wat cash in je zak te houden. Het besef van geld Contant geld maakt het volgens Jager inzichtelijker hoeveel je uitgeeft en hoeveel je overhoudt. "Met contant geld leer je omgaan met geld", vertelt Jager. In het pandjeshuis kwam hij dagelijks in contact met mensen die snel contant geld nodig hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. "Met een pinpas verlies je al snel het idee van hoeveel geld je precies uitgeeft", vindt Jager. "Aan het einde van de maand was dan het geld op, en staan ze bij het pandjeshuis voor een paar tientjes." Het liefste pint Jager al het geld van zijn rekening af om vervolgens alles contant te betalen. "Extra irritant dus dat je er op steeds minder plekken mee kan betalen", moppert hij. "Toen ik laatst een pizza wilde afhalen, kon ik niet betalen. Toen moest iemand anders het voor mij overmaken." Ook op de kermis van Stuy moesten ze er vijf jaar geleden ook aan geloven: het pinapparaat. Al zal je hier wel altijd met cash kunnen blijven betalen, belooft Stuy. "Alleen jammer dat niemand het meer doet."