Ook vluchten van Schiphol naar Libanon geschrapt vanwege oplopende spanning Midden-Oosten

Transavia, dat als enige Nederlandse luchtvaartmaatschappij naar Libanon vliegt, schort tot in ieder geval dinsdag de vluchten op. Andere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, zoals Lufthansa, SWISS en Condor, staakten al eerder hun vluchten naar Beiroet.

Raketaanvallen

De vluchten zijn geschrapt vanwege 'toegenomen onzekerheid', vertelt de woordvoerder van Transavia. In het grensgebied tussen Israël en Libanon vinden raketaanvallen en beschietingen plaats. Het is onvoorspelbaar of dit geweld zich naar andere delen van het land uitbreidt.

Vanwege deze ontwikkelingen is de kleurcode inmiddels niet meer oranje maar rood. "Reis niet naar Libanon", verkondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen. Daarnaast raadt het ministerie aan om Libanon, als dat veilig kan, zo snel mogelijk te verlaten.