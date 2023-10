Bewoners krijgen laatste woord rond gewraakte Toolenburgerweg: "Zo behoud ik m'n rust"

De kans dat in Hoofddorp een doorgaande weg langs de Toolenburgerplas of een busbaan dwars door de wijk Graan voor Visch gaat komen is zo goed als nul geworden. De gemeenteraad besloot donderdagavond de goedkeuring voor de projecten neer te leggen bij de omwonenden, en die zijn vrijwel allemaal tegen.

Eergisteren was NH nog bij een demonstratie tegen de mogelijke komst van de 'Toolenburgerweg' met buurtbewoners uit de wijken Toolenburg en Tudorpark. Zij maken al langer bezwaar tegen de nu nog alleen op papier bestaande projecten. In totaal werden er eerder dit jaar bijna achthonderd bezwaren aangetekend door omwonenden tegen de doorgaande weg en een ander plan om een busbaan aan te leggen in de wijk Graan voor Visch.

Een van die omwonenden is Marco Leemeijer. Hij woont in een flat aan de rand van de Toolenburgerplas. Het verkeer van de Toolenburgerweg zou op enkele meters van zijn voordeur en vlak onder zijn balkon langs razen. Hij is erg opgelucht: "Door deze uitspraak behoud ik mijn rust. Ik woon hier nu twee jaar en ben om precies die reden hierheen gekomen. Dat was wel afgelopen geweest als die weg er was gekomen."

Omwonenden aan zet

In de raadsvergadering werden twee voorstellen aangedragen over de twee projecten. Het eerste voorstel stelde simpelweg dat de twee wegen er niet mochten komen. Daardoor ontstond wel de mogelijkheid voor een toekomstige nieuwe gemeenteraad om die beslissing terug te draaien.

Een ander voorstel, waarin de keuze voor de projecten aan omwonenden en wijkraden wordt overgelaten, werd unaniem aangenomen. De kans dat de twee wegen er nu komen is nihil geworden. Omwonenden die jaren in rust en stilte in omgeving hebben gewoond zijn massaal tegen de plannen. Daarmee blijven de Toolenburgerweg en de Graan voor Visch-busbaan niets meer dan suggesties op papier.