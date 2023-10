Alkmaarders krijgen directe invloed op beleid: eerste referendum over vuurwerk

De inwoners van Alkmaar krijgen binnenkort meer invloed op het lokale beleid. De gemeenteraad stemde unaniem vóór de referendumwet. Mogelijk wordt een eerste volksraadpleging in juni gehouden, en dit gaat over vuurwerk.

Het referendum is een van de speerpunten in het Alkmaarse coalitieakkoord. Maar het besluit om inwoners directe inspraak te geven, had nogal wat voeten in aarde. Tot tweemaal toe kwam de gemeenteraad er niet uit en staakten de stemmen met evenveel voor- als tegenstemmers. Tot gisteravond dus.

Naast de gemeenteraad kunnen ook alle kiesgerechtigden in de gemeente onderwerpen aandragen voor een volksraadpleging. Er zijn tweeduizend handtekeningen ter ondersteuning nodig om iets op de agenda te krijgen.

De uitslag van een referendum is niet-bindend, maar 'slechts' een advies aan de raad. De eerste wordt waarschijnlijk gelijk met de Europese verkiezingen gehouden in juni en gaat over vuurwerk.

Eerder dit jaar vroeg NH Alkmaarders naar de wenselijkheid van een referendum: