Stormachtig weer verwacht, veerboten vermoedelijk uit de vaart

NH's weerman Jan Visser benadrukt dat de stormachtige wind die eraan komt niet zeldzaam is voor de tijd van het jaar: geen reden voor grote paniek dus. Hard waaien gaat het vooral op de Wadden. In de loop van de ochtend en verder in de middag is er in het waddengebied sprake van windkracht acht met windstoten tot 'dik 80 kilometer per uur', vertelt de weerman.

In de rest van de provincie is het minder stormachtig. Op het IJsselmeer en langs de kust wordt windkracht zeven gemeten en in de rest van Noord-Holland is de wind krachtig, daar is het windkracht vijf.

Veerboten kunnen vervallen

De veerboten varen waarschijnlijk een paar dagen niet, dit komt volgens Visser vooral door de hoge golven. Veerdienst Teso, die vaart tussen Texel en Den Helder, meldt op de website dat 'er een geringe kans is dat de afvaarten op vrijdag 20 oktober tussen 16.30 uur en 17.30 uur vervallen vanwege een te lage waterstand'.

De temperatuurverschillen zijn best groot in het hele land, maar óók in onze provincie. Visser: "Het wordt in de Noordkop, Wieringermeer en West-Friesland eigenlijk niet veel warmer dan een graad of negen. Terwijl het ten zuiden van het Noordzeekanaal - Haarlemmermeer en het Gooi - het vanmiddag zo'n tien graden kan worden."

Droger en warmer weekend

Door een lagedrukgebied dat zich verder ontwikkelt boven Frankrijk en onderweg is naar Engeland, komt er - zeker in de loop van de ochtend van het zuiden uit en in de middag - een flinke plens regen aan. Plaatselijk kan zo'n vijftien tot 25 millimeter vallen.

"Vanavond trekt het regengebied weg en ook de wind gaat om richting zuiden en neemt in kracht af", aldus Visser. "Morgen hebben we een enkele bui, in de middag ook wat zon en de wind is matig tot krachtig en aan de kust af en toe krachtig vanuit het zuiden." Dan wordt het aanzienlijk warmer met een thermometer die vijftien tot zestien graden aantikt.

Zachte week voor de boeg

Zondag vallen buien maar er is ook zon. 's Ochtends en in de nacht naar zondag is er in de kust kans op zware windstoten. Maandag wordt aanzienlijk zacht: in de ochtend is het zeven graden, 's middags kan dat oplopen tot vijftien graden. Ook schijnt de zon en is het op de meeste plaatsen droog. Een nieuwe depressie zorgt er later in de week voor dat het weer wisselvallig wordt, maar met nog altijd opvallend zachte temperaturen.