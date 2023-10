De Peiling: ben jij een sloddervos of een poetsfanaat?

Er zijn in de verste verte geen schoonmakers meer te vinden, dat constateert ABN Amro in een rapport over de zakelijke dienstverlening. En dus moeten we zelf aan de slag. Hoe doe jij dat thuis? Heb je tips voor een streeploze badkamer of een vetvrij fornuis? Of doe je het broodnodige en laat je liever de boel de boel? Wij willen graag weten: ben jij een sloddervos of een poetsfanaat?

Hoe schoon is Noord-Holland eigenlijk? Maken we de wc goed schoon, dweilen we de vloeren op de juiste manier en maken we de wc-rolhouder wel goed stofvrij? Een schoonmaakbedrijf in Almere zocht dat uit. Zeeland is de minst schone provincie. Noord-Holland staat met een 7, 1 in de middenmoot en Noord-Brabant is de meest propere provincie.

Wij zijn op zoek naar tips om bovenaan dat lijstje te komen. Was jij je gordijnen in het bad of gewoon niet? Hoe haal je vlekken uit de bank en hoe glimmend is jouw parketvloer? Kortom: ben jij een sloddervos of een poetsfanaat?