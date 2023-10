Aalsmeerse manege vrijgesproken van vergiftiging duiven, boete voor nalatig opruimen

Een Aalsmeerse manege-eigenaar moet een boete van 750 euro betalen voor het onzorgvuldig opruimen van dode duiven die in oktober 2021 rondom zijn stallen werden gevonden. Dat besloot de Amsterdamse rechtbank vandaag. Dat de manege een graanmengsel met daarin de extreem giftige stof aldicarb zelf zou hebben verspreid acht de rechter niet bewezen.

Foto: Foto van een duif ter illustratie - Adobe Stock

Twee jaar geleden krijgt de politie een anonieme tip over dode duiven in containers op het terrein van de Aalsmeerse manege. Een inspecteur van Team Milieu vindt bij een bezoekje aan de manege inderdaad een dode duif in een afvalcontainer. Eigenaar Jos W. zegt in eerste instantie dat hij die ochtend is gaan jagen, maar zegt later dat hij niet weet of hij ook echt raak heeft geschoten. De vondst verbaast hem in eerste instantie niet: het voer van de paarden trekt nou eenmaal veel duiven aan en het gebeurt regelmatig dat zij onder een van de machines die worden gebruikt belanden. Maar als de inspecteur meer dode vogels uit zijn containers vist, ruikt hij naar eigen zeggen onraad. "Toen schrok ik ook heel erg. Ik wilde zelf ook weten hoe die vogels op mijn terrein kwamen", vertelt hij de rechter. Schuim rond snavels De dode vogels zouden hem eerst nog niet zijn opgevallen, omdat hij die niet altijd zelf opruimt. Het komt ook voor dat gasten van de manege dode dieren in de vuilcontainers gooien. In totaal worden uiteindelijk zestien dode duiven en drie dode spreeuwen gevonden. Het valt de inspecteur op dat sommige vogels schuim rond hun snavel hebben. Omdat dit meestal op vergiftiging wijst, neemt hij de dieren mee voor nader onderzoek. (Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Vergiftigde duif in op het terrein van de paardenstal in Aalsmeer - politie

Daarnaast neemt hij een wit emmertje met daarin graankorrels in beslag. De korrels zijn vermengd met grijze korrels en liggen ook verspreid over het terrein. In het emmertje zitten handschoenen en een stokje om mee te mengen. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt later dat het graanmengsel de extreem giftige stof aldicarb bevat. Dat is een pesticide die sinds 2007 is verboden in de EU, omdat het gevaarlijk is voor mens en dier.

"De duiven waren al dood voordat ze de korrels konden doorslikken" rechter

Tijdens de zitting blijkt hoe extreem giftig aldicarb is. "De onderzoeker stelt dat de vogels binnen enkele seconde dood waren, omdat de korrels nog voor in de snavel zaten. De duiven hebben de korrels dus niet eens door kunnen slikken", legt de rechter uit. Als de rechter W. vraagt of hij het spul aan de duiven heeft gevoerd, onkent hij stellig. Sterker nog: de manegehouder zou nog nooit van aldicarb hebben gehoord. "Ik moest het op Google opzoeken. Ik heb hier zelf een kleinzoon van 5 jaar en twee honden rondlopen", verklaart W. De gedachte dat een paard het gif binnen had kunnen krijgen, bezorgt hem rillingen. Het blijft die bewuste dag niet bij de twintig dode vogels die de inspectie vindt. Later op de dag ligt ook het dak van een van de stallen vol met dode vogels: tien in totaal. Die kadavers heeft W. samen met zijn zoons opgeruimd en in vuilcontainers gegooid, verklaart hij zelf. 'Pure laster' W. vermoedt zelf dat iemand anders de giftige korrels op zijn terrein heeft rondgestrooid. Toch zijn er een aantal bewijsstukken die niet in zijn voordeel spreken. Zo werden meerdere anonieme meldingen bij de politie gedaan door mensen die zeggen gezien te hebben dat de manegehouder vogels vergiftigde. "Een mevrouw zegt bijvoorbeeld dat ze de vogels uit de lucht heeft zien vallen. 's Nachts zouden W. en zijn zonen de duiven in plastic zakken op het land begraven", maakt de rechter op uit het dossier. Volgens W. is dat absoluut niet waar. "Dit is pure laster", is zijn reactie. Doodgeslagen duif Daarnaast is op camerabeelden te zien dat W. een aantal doden duiven wel degelijk zelf in vuilcontainers gooit. De beelden rijmen niet met zijn verklaring dat hij niet van het bestaan van de kadavers afwist. Een fragment zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen bij de rechter en officier van justitie. Daarop zou te zien zijn hoe W. een duif doodslaat tegen een muur. Zelf ontkent hij de man op die beelden te zijn.

"Als tientallen dode duiven letterlijk van de daken vallen, moet er toch minstens een belletje gaan rinkelen dat er iets aan de hand is" officier van justitie