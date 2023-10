Cameratoezicht in Broek op Langedijk na tweede brand in korte tijd

In de Prinses Irenestraat in Broek op Langedijk komt cameratoezicht na een tweede brand in anderhalve maand tijd. Eerder deze week ging daar een schuur in vlammen op en begin september waren ook al twee schuren het doelwit. De camera staat er maximaal 6 maanden.

Naar aanleiding van beide incidenten wordt er volgens Maarten Poorter al extra gesurveilleerd in de Prinses Irenestraat. Dat meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Dat kan echter niet 24 uur per dag, zeven dagen in de week." Daarom is in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten om cameratoezicht in te stellen.

"Uit gesprekken met bewoners blijkt dat een camera het gevoel van veiligheid verhoogt", aldus Poorter. De omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. "De camera wordt gericht op de openbare weg en wordt zo ingesteld dat mensen niet in hun huis of tuin worden gefilmd."

De camera wordt dus niet alleen vanwege de brand eerder deze week geplaatst. Op 10 september was het ook al raak. Twee schuren brandden toen tot de grond toe af.