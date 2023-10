Historische NS-trein maakt proefrit voor Bello Festival

Topstuk is de elektrische ‘Blokkendoostrein’ mC 9002 uit 1924. Met voorop de echte NS-veteraan, stoomlocomotief NS 8107. Ook wel 'de kikker' genaamd. "Niet alleen om zijn groene kleur maar ook vanwege zijn springerige rijgedrag", verklaart Sevrien Ferrée, vrijwilliger bij de Museum Buurtspoorweg, waar 'de kikker' haar standplaats heeft.

Helemaal uit Haaksbergen, is de locomotief hier. "Wij hebben een spoor van slechts zeven kilometer lang, dus we kijken ook of we genoeg water en kolen hiermee aan boord hebben. De rit van Hoorn naar Medemblik, is nagenoeg het driedubbele in afstand. Maar dat deert niet. "Het kan voor de locomotief geen kwaad om even wat langer de benen te strekken."

De regen en oosterstorm giert door de open cabine heen. Drie man sterk houdt de NS-veteraan in het gareel. Er is non-stop werk aan de winkel. "Het is een ouwe dame, die moet je goed behandelen. Je bent de hele tijd bezig met het water, het vuur, het is echt een sport."

Roaring 20's

Alle historische NS-treinen die te gast zijn, hebben zich al in Hoorn verzameld en staan klaar voor de start van het Bello Festival morgen dat geheel in het teken staat van de jaren '20. "The roaring 20's was een tijd met veel optimisme en technische ontwikkelingen. Dat laten wij dus ook zien met de combinatie van stoomtrams, dieselrijtuigen en elektrische wagens", legt Marieke Nauta van de Museumstoomtram uit.