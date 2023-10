Kopzorgen in Haarlem over financiering, duurzaamheid en alcoholgebruik op festivals

Noodlijdende festivalorganisaties zoals Bevrijdingspop krijgen volgend jaar vijftien procent meer subsidie van de gemeente. Haarlem kent een volle evenementenagenda, maar veel evenementen kampten afgelopen jaar met geldgebrek. Over extra financiering voor het Bloemencorso en subsidie voor het nieuwe evenement Fier is nog onduidelijkheid.

Foto: Bevrijdingspop Haarlem - NH Nieuws / Laurens Niezen

Het idee om het Beleg van Haarlem in 1582 te vieren met een festival genaamd Fier, is ontstaan uit trots. "Wij denken toch echt dat mede dankzij de Haarlemmers de Spanjaarden de Tachtigjarige oorlog verloren hebben, omdat het beleg van onze stad ze compleet hadden uitgeput", vertelt Bruno Giebels namens de initiatiefnemers gisteravond in de raadsvergadering nog maar eens. IJskast Een mooie gedachte vinden alle politieke partijen, maar ze willen nu geen ton uitgeven om dat door een kwartiermaker uit te laten werken. Het evenement is nog niet helemaal van tafel geveegd, maar ligt nu wel in de ijskast.

Foto: Bloemencorso 2022 - Eigen foto's

Trots is de gemeenteraad ook op het Bloemencorso, dat door de straten van Haarlem haar eindpunt bereikt. Het evenementen biedt plezier aan tienduizenden. Maar nu het Bloemencorso meer geld van de gemeenten vraagt, waar de praalwagens door heen rijden, roept het wel vragen op. Honderd procent biologisch De Partij voor de Dieren wil dat Haarlem nu eens lef toont, door aan de organisatie te vragen dat de praalwagens honderd procent biologisch moeten worden. "We moeten nu een signaal afgeven aan de bloemensector dat de waterkwaliteit en de gezondheid voor de mens niet langer door gebruik van gif onder druk mag komen te staan." Het voorstel vindt geen bijval. Burgemeester Jos Wienen benadrukt dat het voor de organisatie een te grote ambitie is. "We hopen extra middelen te krijgen om evenementen duurzamer te laten worden, maar zadel ons nu niet op met een verplichting voor die organisaties." Wel is bijvoorbeeld de Actiepartij bezorgd over het extra geld dat het Bloemencorso nu vraagt. Maar de gesprekken daarover zijn volgens de burgemeester nog gaande.

Foto: bloemencorso praalwagens - NH Nieuws

Alcohol En hoe het feestje wordt gevierd, is voor de burgemeester een veel grotere kopzorg. Hij wil het liefst de wens van de politie inwilligen om na één uur 's nachts geen verkoop van drank uit snackbars toe te staan, om zo overlast en troep op straat te verminderen. Voor Koningsdag en Bevrijdingspop wil Wienen voor het komende seizoen al de verkoop van alcohol in winkels in het centrum aan banden leggen.

"Het is zo'n eenvoudige maatregel om rotzooi trappen en rotzooi maken aan te pakken" Jos Wienen, burgemeester