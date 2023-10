Kunstwerk ter ere van vrijheid op wieken van De Braakmolen onthuld

In de stromende regen wordt het laatste van de vier kunstwerken aan de wieken van molen De Braakmolen in Etersheim onthuld. De vier zeildoeken zijn gemaakt door leerlingen van vier basisscholen uit Warder, Beets, Middelie en Kwadijk en symboliseren de 4 vier V's: vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid: het motto bij de geboorte van de Nederlanden in 1572.

Lotte (links) en haar schoolvriendinnen vonden het leuk om te schilderen op de enorme zeildoeken. - NH Nieuws

Rob Cerneüs is kunstenaar en woont in Warder. Hij heeft de kinderen begeleid tijdens het kunstproject. "Het was eigenlijk helemaal niet moeilijk om de opdracht uit te leggen. Willem van Oranje, onze aartsvader, heeft ooit gezegd: 'in dit land mag je denken wat je wilt, geloven wat je wilt en zijn wie je bent'." Dit was het motto bij de geboorte van de Nederlanden in 1572. Met de uitspraken van Van Oranje konden de kinderen aan de slag. Rob: "Je bent zo vrij als een vogel en je voelt je als een vis in het water." Oorlog Lotte heeft dan ook een vogel en een vis gemaakt. "Ik vond heel erg leuk om te doen", vertelt ze. En vrijheid is ook belangrijk. Kijk nu naar de oorlog in Gaza. Veel kinderen zijn de dupe en kunnen er niets aan doen." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: De vrolijke vogels en vissen van kinderen aan de wieken van de Braakmolen. - NH Nieuws

Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam, vindt het prachtig dat de kinderen aan het. kunstproject hebben meegewerkt. "Edam was in 1572 een van de steden die de eerste vrije Statenvergadering mede ondertekenden en dat ging over de waarden vrijheid, verscheidenheid verdraagzaamheid en verbondenheid. En die waarden worden door de kinderen nu in dit kunstproject uitgedragen." Ook de burgemeester vindt deze boodschap urgenter dan ooit. Bij de onthulling van het kunstwerk zijn ook Oekraïense kinderen aanwezig op uitnodiging van de burgemeester, zij verblijven in het azc bij Volendam.