Live NH Sport: avondje NAC voor Telstar, Jong AZ ontvangt TOP Oss

Lukt het Telstar vanavond om een volgende stap omhoog in de eerste divisie te zetten? Na de 2-1 winst op MVV Maastricht zijn de Velsenaren van de laatste plek af en wacht in Breda het avondje NAC. Of Quinten van den Heerik Telstar voor het eerst sinds 1985 in Breda aan de winst gaat helpen, hoor je vanaf 19.00 uur in NH Sport.

Foto: Telstar seizoen '85/'86 - Pro Shots/Voetbal International

Vorig seizoen scoorde Van den Heerik in het onderlinge treffen twee keer, waardoor Telstar thuis met 2-1 won van NAC. Dit seizoen bewees de 21-jarige Amsterdammer in de thuiswedstrijden tegen Jong Ajax (3-2) en MVV Maastricht (2-1) zijn waarde door in blessuretijd het winnende doelpunt te maken. Buiten sportpark Schoonenberg wist hij nog niet te scoren en slaagde Telstar er zelf niet in om te winnen. Alleen de trip naar ADO Den Haag leverde een puntje op (1-1). Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Quinten van den Heerik maakt de winnende tegen NAC Breda - Orange Pictures\

Telstar slaagt er de laatste jaren in om het NAC in Breda behoorlijk lastig te maken. De afgelopen twee seizoenen rolde er een gelijkspel uit de bus en de drie wedstrijden ervoor gingen allemaal met minimaal verschil verloren. De laatste keer dat de Witte Leeuwen met de volle winst naar huis gingen, voetbalde NAC nog aan de Beatrixstraat en was Fred André trainer van Telstar. Dankzij doelpunten van Cees Schoo en Marco Achmad werd het in 1985 1-2. Daarna volgden vijftien wedstrijden zonder zege (11x verlies, 4x gelijk). Alex Plat Eén speler van Telstar zal helemaal gebrand zijn op een goed resultaat. Alex Plat was aanvoerder van NAC onder toenmalig trainer Robert Molenaar. Nadat die vanwege de slechte resultaten werd ontslagen, belandde ook Plat op een zijspoor. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Robert Molenaar als trainer van NAC Breda - Pro Shots / Marcel van Dorst

Bijna een jaar geleden zette NAC de Volendammer uit de selectie, waarna hij na een lange periode van niet-spelen onderdak bij Telstar vond. NAC - Volendam begint vanavond om 20.00 uur. Onder de pakweg 17.000 toeschouwers is ook verslaggever Stephan Brandhorst.

Jong AZ - TOP Oss De tweede wedstrijd die je live in NH Sport kunt horen, is die tussen Jong AZ en TOP Oss. De Brabanders zijn afgezakt naar de laatste plaats, terwijl Jong AZ veertiende staat. TOP wist alleen thuis van Jong PSV te winnen en verloor daarna zes van de zeven competitiewedstrijden. De laatste overwinning die Jong AZ boekte, was een maand geleden tegen Jong Ajax (5-2). Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Ernest Poku heeft gescoord voor Jong AZ tegen Jong Ajax - Pro Shots / Ron Baltus