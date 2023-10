Hoofddorper (43) hoort 15 maanden cel eisen voor seksuele uitbuiting minderjarige prostituee

Hoofddorper Nico H. (43) moet wat het OM betreft 15 maanden de cel in voor seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje in coronatijd. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak, omdat hij de verklaringen van de tiener vaag en onvolledig vindt, en zij zichzelf geregeld heeft tegengesproken.

H. ontkende gisteren in de Haarlemse rechtbank in alle toonaarden dat hij seks met de destijds 17-jarige heeft gehad. Wel bevestigde hij dat hij haar 'twee of drie keer' heeft gezien, maar intiem zijn ze volgens hem nooit geweest. Het meisje - inmiddels een jonge vrouw - denkt daar anders over: volgens haar zouden ze zo'n tien keer seks hebben gehad, waaronder orale. Ook zou hij haar betaald hebben om seks met andere mannen te hebben. De twee zouden elkaar via een vriend van H. hebben leren kennen op 16 augustus 2020 in een Hoofddorps café. Toen dat café vanwege de coronamaatregelen vroeger dan gebruikelijk dichtging, nodigde hij het meisje en een vriendin van haar uit voor een privéfeestje in een omgebouwde loods in Cruquius.

De meiden gingen akkoord, waarna ze onder andere met H.'s neef Marciano B. vanuit het café naar Cruquius vertrokken. Daar aangekomen viel H. snel in slaap en werd pas tegen de ochtend weer wakker. Hij stelde voor om met z'n vieren naar een hotel te gaan.

Daar zou H. het meisje hebben voorgesteld seks te hebben, waarop ze antwoordde dat hij haar daar wel voor moest betalen. "Ik ga niet voor de lol met een 40-jarige neuken", zou ze tegen hem gezegd hebben.

Leeftijd

H. zou hebben ingestemd, waarna ze - volgens het meisje vanwege zijn beschonken toestand - hooguit vijf minuten 'droge seks' hadden. Daarvoor zou hij haar 250 euro hebben betaald. Hoewel hij haar identiteitsbewijs nooit heeft gevraagd, had hij volgens het meisje haar echte leeftijd niet kunnen weten. "Ik heb altijd gezegd dat ik negentien was", verklaarde ze in gesprek met de politie.

In de dagen daarna hield H. contact met het meisje, zo verklaarde het meisje volgens het OM. Dat blijkt ook uit appgesprekken, waarin niet werd afgesproken om weer seks te hebben, maar H. zich wel afvroeg wanneer hij haar weer zou zien. Ook stelde H. haar voor om condooms mee te nemen als ze elkaar weer zouden zien.

Verder zou het meisje in een appgesprek met H.'s vriend hebben gezegd 'niet te werken omdat Nico in Dubai' was, wat volgens de officier op sekswerk duidt.

In de rechtbank verklaarde H. dat het bericht over de condooms uit context is getrokken en slechts een grapje was. Wel zou hij haar 100 euro voor benzine hebben gegeven. Ook de getuigen beweerden 'niets te weten over seks in het pand'.

Geen aangifte

Opvallend is dat het meisje nooit aangifte tegen H. heeft gedaan, maar in september 2020 wel hulp gezocht omdat ze uit de prostitutie wilde stappen. Nadat ze via hulpverleners bij de politie terecht was gekomen, hoorde die haar uit over haar klanten, waaronder H. en zijn neef B., die eerder die dag vijf maanden cel hoorde eisen.

H. had haar niets misdaan, verklaarde ze, en was altijd lief voor haar geweest. Toch was haar verhaal voor justitie reden om op onderzoek uit te gaan, waarna ze bij H. uitkwamen. Volgens de officier van justitie zijn de verklaringen van het meisje en appgesprekken tussen de twee voldoende om te bewijzen dat H. schuldig is aan seksuele uitbuiting. De officier van justitie eist vijftien maanden cel tegen hem.