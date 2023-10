Deze platenzaken blijven vannacht speciaal open voor albumrelease Rolling Stones

Via Facebook deelt de Amerikaanse band dat er verschillende Nederlandse platenzaken vannacht een speciaal lanceringsfeest organiseren. Het Rolling Stones-album Hackney Diamond komt namelijk precies om middernacht uit.

In Amsterdam kun je terecht bij platenwinkels Concerto en Velvet Music, in Haarlem bij Sounds, Hilversum bij Platenhuis 't Oor en in Alkmaar bij Velvet Music. Vanaf 23.00 uur zal het album worden afgespeeld, en een uur later is het album ook daadwerkelijk te koop.