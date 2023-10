Tientallen Joodse kinderen uit Amsterdam willen na pesterijen van school wisselen

De drie Joodse scholen in de Amsterdam zijn de afgelopen dagen tientallen keren benaderd door ouders die vragen of er op een van de scholen plek is voor hun kind. Dat zegt het Centraal Joods Overleg (CJO), dat het woord voert namens de Joodse scholen. Het gaat om kinderen die op hun huidige school gepest worden vanwege het feit dat ze Joods of Israëlisch zijn.

"Dat kinderen zich niet meer veilig voelen in hun eigen school en dat ouders ertoe overgaan om een andere school te zoeken is onbegrijpelijk"

AT5 sprak vandaag een van de kinderen om wie het gaat, een 13-jarig meisje dat in de tweede klas zit. De naam van haar school is bij AT5 bekend, maar wordt niet genoemd omdat zij en haar vader niet willen dat herleidbaar is dat het om haar gaat. Ze vertelde dat ze de afgelopen weken erg wordt gepest. Ze zegt dat ze meermaals teksten naar haar hoofd heeft gekregen als 'Free Palestina', 'Israël bestaat niet' en nog heftigere teksten, waarbij het woord 'kanker' wordt gebruikt.

"Dat kinderen zich niet meer veilig voelen in hun eigen school en dat ouders ertoe overgaan om een andere school te zoeken is onbegrijpelijk in een stad als Amsterdam. Dat dit zover heeft kunnen komen." Volgens Hertzberger is iets als dit nooit op deze schaal gebeurd.

"Het is heel heftig en verdrietig dat kinderen zich niet veilig voelen en dat ouders zich genoodzaakt voelen om hun kinderen van school te halen", zegt Rukiye Sarizeybek, voorzitter van het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het middelbaar onderwijs.

Sarizeybek zegt verder dat op dit moment bij het OSVO niet bekend is om welke leerlingen van welke scholen het gaat. "Vandaag of morgen zullen we dan ook contact opnemen met de Joodse scholen. Dan kunnen we kijken waar het speelt en of we gericht kunnen gaan benaderen", aldus Sarizeybek. "Na morgen begint de vakantie. Ik hoop zelf dat er een moment komt waarop kinderen in ieder geval eventjes afstand kunnen nemen en tot rust kunnen komen. En we pakken dit daarna verder op."

"We verwachten dat de scholen optreden", zegt Hertzberger. "Ook dat de minister duidelijk aangeeft dat dit soort zaken niet geaccepteerd worden en dat schoolleidingen daar ook naar handelen." De vraag is verder of alle kinderen die naar een van de Joodse scholen willen, daar ook terecht kunnen. "Dat is een uitdaging", zegt Hertzberger. "Zoals we weten is er een lerarentekort, dus het is niet makkelijk. Maar ik denk en hoop dat ze dat kunnen regelen."

Contact zoeken

Het OSVO raadt ouders die met dit soort zaken te maken krijgen aan om contact te zoeken met de betreffende school. "Bijvoorbeeld met de mentoren of met de directie", zegt Sarizeybek. "We hebben korte lijnen met de gemeente, met de Stichting School & Veiligheid en met veiligheidscoördinatoren van de stadsdelen. Wij worden dan in samenspraak met de gemeente geïnformeerd. Dus als er incidenten zijn waar wij geen weet van hebben, komt het ook via die kanalen binnen."

Ook zegt Sarizeybek dat het probleem andersom ook speelt, dus dat islamitische kinderen zich minder veilig voelen. "We hadden gisteren een bijeenkomst met alle besturen, waar ook de Joodse scholen bij aanwezig waren. We hebben dat ook breder getrokken. Amsterdam is heel divers en wat er gebeurt is zo heftig, dat dit speelt voor alle kinderen. Daar zijn we ons heel erg van bewust."