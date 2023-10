Tentoonstelling over de geschiedenis van Indonesië van start in Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk aan de Dam is het toneel voor De Grote Indonesië-tentoonstelling, die vandaag opent. En het gaat hier niet om een tentoonstelling van een specifieke periode uit de geschiedenis, maar het hele verhaal wordt verteld met de blik van nu.

Het was een lang proces voor de makers. Drie jaar is er aan de tentoonstelling gewerkt, waaronder gesprekken met meer dan honderd mensen in Nederland en Indonesië komen nu tot een climax. Hoofdconservator Marlies Kleiterp vindt het een voorstelling waarbij de lange en veelbewogen geschiedenis van Indonesië wordt neergezet. Een geschiedenis die volgens haar niet de aandacht krijgt die het zou verdienen. "Er is gebleken uit een rapport van de commissie Bussemaker dat de jongste twee generaties bitter weinig hebben meegekregen op school van die gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Indonesië", legt ze uit. "En dan met name de gruwelijkheden die daar hebben plaatsgevonden."

Rijke geschiedenis Tegelijkertijd wil ze met de tentoonstelling niet alleen stilstaan bij de donkere kanten van de geschiedenis, maar is er ook ruimte voor de cultuur van ver voor de periode waarin slavernij en oorlog een rol speelden. "We willen het grote, meeslepende verhaal van Indonesië vertellen. Die geschiedenis is veel rijker en breder dan de periode die zo dicht bij is en in ons hoofd zit. Daarom beginnen we de tentoonstelling met het oude legendarische rijk en de voorouder cultuur. Dat zijn allemaal aspecten die in het hedendaagse Indonesië nog steeds van belang zijn."

Frictie Dat er ook controverse en frictie is wanneer de geschiedenis van Indonesië ter sprake komt, is onvermijdelijk. Onlangs nog, tijdens een Indië-herdenking op de Dam, waar burgemeester Halsema wegbleef omdat daar de dochter van omstreden KNIL-kapitein Raymond Westerling kwam spreken. "We proberen zo goed mogelijk de actualiteiten in de gaten te houden en te verweven in de tentoonstelling", legt de hoofdconservator uit. "We proberen ook met de audiotour, die je aan kunt passen, elke keer de actualiteit bij te houden. En mensen de ruimte te geven om te reflecteren op een bepaald thema of onderwerp zoals ook de jaren 40 en 50 in Indonesië." In de Nieuwe Kerk worden ruim 300 objecten getoond. Van eeuwenoude archeologische vondsten, sculpturen, historische documenten en toegepaste kunst tot wajangpoppen, textiel, sieraden, mode, maar ook schilderkunst, fotografie en films. Ze zijn afkomstig uit tientallen musea en privécollecties. De tentoonstelling duurt een half jaar, tot en met 1 april 2024.