Nachtelijk klokgelui zorgt voor tweespalt in Enkhuizen: "Je kan overal over zeuren"

Een onbekend aantal bewoners van Enkhuizen zeggen last te hebben van het nachtelijk klokgeluid in de stad en zijn een petitie gestart. De initiatiefnemers, die verder anoniem willen blijven, stellen daarin voor om tussen elf uur 's avonds en zeven uur in de ochtend het gebeier te beperken. Het plan is tegen het zere been van veel andere bewoners. "Het hoort bij de stad", aldus een oudere man die al jaren pal naast de Zuiderkerk woont. "Ja, ook 's nachts."

Eeuwenoude traditie Het is al sinds 1650 dat in Enkhuizen ook in de nacht de klokken worden geluid. "Het geeft ook een soort geborgenheid", zegt Harry Groot van de Enkhuizerse Klokkenspelvereniging. "Als de klokken speelden, wist je: er wordt over je gewaakt. Want vroeger zat er ook een brandwacht op de toren. En om aan te geven dat die man niet in slaap was gevallen, moest 'ie om het kwartier de klok luiden."

"Je kan overal over zeuren" Bewoonster binnenstad Enkhuizen

Een rondje langs wat voorbijgangers in de binnenstad geeft al snel de indruk dat degenen die alles bij het oude willen laten verreweg in de meerderheid zijn. "Je kan overal over zeuren", aldus een dame die claimt bereid te zijn zich aan de kerktoren te zullen vastbinden om te voorkomen dat de klagers hun zin krijgen. "Natuurlijk liggen mensen 's nachts wakker. Omdat ze naar het toilet moeten, of omdat ze net ruzie hebben gehad met hun partner. Maar door het carillon? Nee."

Vooralsnog weinig aanhang Aangezien de petitie na een dag online te hebben gestaan pas dertien ondertekeningen heeft binnengesleept, lijkt het er vooralsnog op dat de initiatiefnemers niet heel snel hun zin zullen krijgen. Een aantal omwonenden heeft echter nog wel een tip voor degenen die niet kunnen slapen. "Wil je in een stiltegebied wonen, dan moet je je huis isoleren", stelt Harry Groot voor. "Of elders gaan zitten. Misschien op de Noordpool?"