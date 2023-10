Hoofddorpers demonstreren tegen 'fictieve' Toolenburgerweg in achtertuin

Een onderzoek naar de verschillende verkeersstromen in Hoofddorp van een jaar geleden deed de eerste wenkbrauwen omhoog gaan in Hoofddorp-Zuid. De aanstaande autoluwe vernieuwing van het stationsgebied vereist dat automobilisten via de Spoorlaan en de (Nieuwe) Bennebroekerweg naar de A4 rijden.

Vooral bewoners van de woonflats langs de Ridderburgpark maken zich zorgen. De weg moet op de plek van hun straat komen, wat volgens een van de demonstranten betekent dat er dan per dag zo'n 9000 auto's voor hun voordeur langsrijden: "Er rijdt hier nu elke paar minuten een enkele bus voorbij waar niemand last van heeft. Maar als het aan de gemeente ligt, woon ik straks aan een veredelde snelweg!"

Zie daar: de Toolenburgerweg. Bij de presentatie van het onderzoek nog slechts een van de opties die de gemeente overwoog. Toen werd ook benadrukt dat de aanleg van de weg slechts een 'fictief' idee was. Maar inmiddels voelt dat allerminst zo voor omwonenden. Zij organiseerden woensdag een demonstratie, in aanloop naar een belangrijke raadsvergadering vanavond.

Tijdens de raadsvergadering zullen meerdere partijen bezwaar aantekenen tegen de mogelijke komst van de Toolenburgerweg. De omwonenden zelf hebben ook niet stilgezeten, in totaal kwamen er bijna 800 zogeheten zienswijzen binnen bij de gemeente over het verkeersonderzoek. Daar hoorden ook klachten bij over de mogelijkheid voor een busbaan door de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch, een andere optie waar de gemeente naar kijkt. In een reactie van de gemeente op die klachten in april (bladzijde 14) werden de plannen nog niet van tafel geveegd, enkel verantwoord.

Om de Tolenburgerweg te kunnen leggen zal flink wat moeten gebeuren. Op bovenstaande foto is te zien dat de straat die er al ligt, de Ridderburgpark, bij lange na niet breed genoeg is voor de beoogde verkeersstroom. Die zal dus verbreed moeten worden, waardoor ook de parkeerplekken voor de daar gelegen flats, veelal bewoond door ouderen, moeten verhuizen.

De balkons die nu uitkijken op de doodstille busbaan en de nog stillere Toolenburgerplas zullen dan uitzicht hebben op de doorgaande weg. Voor een van de bewoonsters van zo'n flat is dat een doemscenario: "De weg komt onder je raam te liggen, de parkeerplaatsen moeten dan waarschijnlijk richting de plas worden verplaatst, en bezoekers kunnen ook in de zomer vergeten dat ze in alle rust langs de waterkant kunnen lopen. Dat gaat toch alle perken te buiten?"

Op dit moment is de Toolenburgerweg dus nog niet meer dan een stippellijn in een verkeersplan, maar de politiek lijkt de noodkreet van omwonenden te horen. De meeste partijen in de gemeenteraad zullen donderdag aangeven (voorlopig) tegen de komst van de weg te zijn. Maar de schrik zit er goed in bij de omwonenden, vertelt de bewoonster: "Hoezeer er ook is geprobeerd ons gerust te stellen, is het nu echt een kwestie van eerst zien, dan geloven. Tot die tijd blijven we 'herrie' trappen."