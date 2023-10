Rechtszaak tegen Looijkartel in de startblokken

Komende dinsdag 24 oktober start de rechtszaak tegen het Looijkartel met een pro forma-zitting. Twee verdachten die worden gezien als de beheerders van de Telegramgroep en hun maximale tijd in voorarrest hebben gezeten, verschijnen dan voor de rechtbank in Utrecht. Het gaat om een 26-jarige man uit Deurne en een 39-jarige man uit Venlo.

De verdachten die dinsdag worden voorgeleid zijn deelname aan een criminele organisatie gericht op opruiing, bedreiging, belaging en vernieling, ten laste gelegd.

Het Looijkartel waar op het hoogtepunt zo’n tienduizend mensen onderdeel van waren, wordt verantwoordelijk gehouden voor bedreigingen, stalking en intimidatie van Bradley van Dijk, zijn nicht Belita van Dijk, maar ook andere familieleden, vrienden en zelfs buren. In de zaak zijn op dit moment zes verdachten aangehouden, maar het onderzoek loopt nog steeds. Tijdens deze pro formazitting worden twee verdachten voorgeleid en wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek moet worden verricht.

De inhoudelijke behandeling van de zaak, waar nog vier andere verdachten in zijn aangehouden volgt later. In deze zaak zijn nog vier andere verdachten; een 30-jarige man uit Steenwijk, een 24-jarige man uit Beverwijk en twee minderjarige jongens, een 16-jarige jongen uit Hoorn en een 15-jarige jongen uit Zaandam. De man uit Deurne en de man uit Venlo zitten momenteel nog vast.

Met burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum blikt NH Gooi morgen in een uitgebreid interview terug en vooruit op deze complexe zaak.