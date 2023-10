Bijzondere storm door oostenwind, veerdienst Teso valt mogelijk uit

Als het stormt, komt de wind meestal uit het (noord)westen, maar morgen komt de wind uit het oosten. Dat komt door een clash met storm Babet (die boven Engeland hangt) met een hogedrukgebied vanuit Scandinavië. Ook zijn hierdoor de waterstanden bij Texel en aan de Noordzeekust laag in plaats van hoog. De Teso geeft aan dat de veerdienst in de middag mogelijk niet vaart. Voor het Waddengebied heeft het KNMI code geel afgekondigd.

Code geel geldt alleen voor harde windstoten, overdag, in het Waddengebied. Het KNMI verwacht dat het ook in Noord-Holland gaat waaien, maar niet zo erg dat het binnen de code geel-criteria valt. "De hardste windstoten zullen op zee zijn", zegt Tessa Schutte van het KNMI. Onze weerman Jan Visser verwacht dat vooral in de middag er een harde wind zal staan. Ook kan er veel regen vallen, tot zo'n 30 tot 40 millimeter in het noorden van het land.

Alleen aan de westkant van het IJssel- en Markermeer worden hogere waterstanden verwacht, omdat naar verwachting zeer harde wind het water opstuwt. Er wordt rekening gehouden met mogelijke wateroverlast, al denkt Rijkswaterstaat dat het hoogwater zich zal beperken tot de buitendijkse gebieden in Noord-Holland en de Marker Wadden. Pleziervaarders zijn al gewaarschuwd dat ze donderdagavond en vrijdag niet moeten gaan voeren.

Het Hoogheemraadschap maakt zich vooralsnog geen zorgen. "We houden wel rekening met een licht verhoogde waterstand", zegt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap. "De verwachting is nu dat aan de westkant van het IJsselmeer het water 20 centimeter hoger zal zijn. Maar er is tot nu toe geen waarschuwing afgegeven voor bijzondere situaties."

Moeite binnenvaren

Daarentegen heeft het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) een waarschuwing uit laten gaan voor extreem laagwater in het noordelijk kustgebied (van Den Helder tot Delfzijl). Ze denken dat het water nog lager komt te staan dan eerder gedacht. Het WMCN verwacht dat schepen moeite zullen hebben om een haven binnen te varen, zeker bij de Waddenzee.

Het is een uitzonderlijke situatie, geeft Rijkswaterstaat aan. "Zo'n harde oostenwind en lage waterstanden aan de kust zien we niet vaak", zegt Annette Zijderveld van het WMCN. Deze situatie komt maar eens in de tien jaar voor, aldus Rijkswaterstaat.

De waterstanden zullen morgen tientallen centimeters lager komen te liggen. Zo was aan de westkant van Texel een waterstand van +72 centimeter verwacht, en de nieuwe verwachting is +3 centimeter. Bij Den Helder was de verwachting +61 centimeter en nu -1 centimeter.

Vissersschepen op het droge

De havenmeester van Oudeschild denkt dat ook vissersschepen die op het wad varen morgen mogelijk droog komen te liggen. Je zult de lagere waterstanden kunnen zien, denkt hij. "Als je morgen bij De Cocksdorp staat, zie je richting Vlieland wellicht drooggevallen zandbanken."

De veerdiensten naar Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog hebben al aangegeven morgen een aangepaste dienstregeling te varen, en ook de Teso zegt dat er 'een geringe kans' bestaat dat er tussen 14.30 uur en 19.00 afvaarten kunnen komen te vervallen. Eerder werd al bekend dat de ferry tussen IJmuiden en Newcastle vandaag en morgen niet vaart vanwege hoge golven. Er worden golven tussen zes en acht meter hoog verwacht.

Vooral boven Engeland zorgt storm Babet deze dagen voor grote problemen. In Schotland is er code rood voor afgegeven, voor veel regen met kans op wateroverlast en overstromingen.