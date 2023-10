De moeizame zoektocht naar jongere kolvers: "Dat doen vrouwen toch?"

Hij is een opvallende verschijning bij de klasse kampioenschappen kolf in Spanbroek. Want tussen een 'grijs' deelnemersveld slaat ook de 30-jarige Kasper Gerdes uit Heerhugowaard een balletje. Zo'n drie jaar geleden ontdekte hij de sport en hij was meteen verkocht. "Mensen onder de 50 weten vaak niet wat het is."

In het West-Friese dorp nemen de beste kolfspelers van het land het in verschillende klassen tegen elkaar op. Maar je zou het net zo goed het Noord-Hollands kampioenschap kunnen noemen. 27 van de 28 nog bestaande verenigingen zetelen immers in onze provincie, één komt uit Utrecht.

Het oud-Hollandse spel dat in de middeleeuwen al werd gespeeld trekt over het algemeen oudere beoefenaars. "Dat is altijd al zo geweest", weet Theo Schouten van de organisatie. "Jeugd gaat sneller voetballen of handballen", zegt Kasper Gerdes.

Uitzondering

Hij is met zijn 30 jaar uitzondering op de regel. De Heerhugowaarder speelt in Langedijk en kwam drie jaar geleden via een vriend in aanraking met kolf. "De eerste reactie is vaak: dat doen vrouwen toch? Daarna denken ze aan golf, met een g. Het spel kolf - dus met een k - moet je vaak uitleggen. Zeker aan mensen die jonger dan 50 zijn."

Op zoek dus naar jongere kolfspelers, om de sport levensvatbaar te houden en toekomst te bieden. "Wij komen op donderdag bij elkaar, in Langedijk. Het is een leuk spelletje, het voetbal staat vaak op en het is gezellig. Voor mij is het een ideale kroegsport."

Er zijn wel degelijk zorgen over de gemiddelde leeftijd. "Je ziet dat er meer mensen stoppen dan er bij komen. Dat kan een probleem worden", ziet Kasper. "Maar zo lang er vijftigers nog beginnen met de sport, ga ik ervan uit dat de sport over twintig jaar nog springlevend is."