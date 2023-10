Wildwest-achtervolging in Obdam: verdachte camperdieven drie maanden achter tralies

De rechtbank in Alkmaar heeft N. van der P. (30) uit Obdam en H. R. (30) uit Obdam schuldig bevonden aan een wildwest-achtervolging én bedreiging in hun eigen dorp, in de winter van 2020. Onduidelijk blijft wie er daadwerkelijk heeft geschoten. Beide mannen krijgen een celstraf van drie maanden opgelegd.

De twee vrienden uit Noord-Scharwoude vreesden die koude wintermiddag naar eigen zeggen voor hun leven, als ze vanuit een rijdende auto in Obdam worden beschoten. Eerder op de dag besluiten ze om samen met vier vrienden naar een woning te gaan om ’verhaal te halen’, nadat een van hen zijn gestolen scooter op Marktplaats ziet staan.

Via via hoort een destijds 19-jarige jongen dat H. R. (30) uit Obdam hierbij betrokken is. In het huis zou de vader van de verdachte wonen. Die krijgt een foto toegestuurd van de groep voor de deur en besluit vrienden op te trommelen. Eén is medeverdachte N. van der P. (30). Hij komt uit hetzelfde dorp, en besluit om samen met R. naar de woning te rijden.

Een ’dreigende situatie’

'Wat doen jullie in mijn straat', zou R. vlak daarna op een dreigende toon hebben gezegd. Volgens verklaringen van de slachtoffers houdt hij zijn hand de hele tijd bij een schoudertasje. Ze voelen zich bedreigd en vluchten.

Er ontstaat een wilde achtervolging door het dorp, volgens het Openbaar Ministerie met snelheden tot honderd kilometer per uur. "Ze hebben gevreesd voor hun leven", zei de officier van justitie tijdens een eerdere zitting.

De rechtbank in Alkmaar is het daarmee eens. De twee Langedijkers hebben ’angstige momenten doorgemaakt’, zo oordelen de rechters. "Met zeer hoge snelheid zijn de verdachten achter de slachtoffers aangereden, waarbij ze een aantal malen hebben geprobeerd de auto klem te rijden dan wel in te halen. Ze zijn als het ware opgejaagd, wat voor de slachtoffers een

ingrijpende en traumatiserende ervaring is geweest."

Onduidelijk wie er heeft geschoten

Tijdens de achtervolging is er vanuit de ene auto op de andere auto geschoten. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. Maar wie van de twee verdachten geschoten heeft, blijft óók na vandaag één groot vraagteken. De rechtbank ziet geen bewijs dat ze op de auto geschoten hebben en worden daarop vrijgesproken. "Het dossier bevat geen wettig en overtuigend bewijs."