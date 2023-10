Zesde verdachte opgepakt voor langdurige pesterijen en doodsbedreigingen Hilversumse Bradley

De man is 26 september aangehouden en is inmiddels weer vrijgelaten. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die gericht was op opruiing, bedreiging, belaging en vernieling.

De Steenwijker zou lid zijn van het 'Looijkartel', een groep die zeker drie jaar lang de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk en zijn familie en vrienden lastigviel. Het Looijkartel communiceert voornamelijk via de app Telegram; een medium waarop mensen anoniem met elkaar kunnen praten. Op het hoogtepunt zaten er zo'n 10.000 mensen in die groep.

Pesterijen en bedreigingen

Volgens het Looijkartel was Bradley 'zwakzinning' en zette hij zichzelf voorschut in zijn video's. Ze wilden daarom dat hij 'offline zou gaan'. Bradley gaf hier geen gehoor aan, waardoor de pesterijen en bedreigingen steeds erger werden. Later werd hij ook beschuldigd van pedoseksuele handelingen. Volgens de politie is hier geen bewijs voor.

Wat de rol van de 30-jarige verdachte precies was, is nog niet duidelijk.