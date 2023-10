Zaanse leerlingen fietsen berg geld bij elkaar voor KiKa, Jasmijn doet extra haar best 

Bij het Blaise Pascal College in Zaandam wordt vandaag liefst 18 uur lang gefietst voor het goede doel. Leerlingen van het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) organiseerden samen met leraren de fietsmarathon om geld op te halen voor KiKa, dat kinderkanker de wereld uit wil helpen. Er wordt serieus geld opgehaald: rond 14.45 uur staat de teller al op 8.500 euro.

Zaanse leerlingen fietsen berg geld bij elkaar voor KiKa

De leerlingen doen hard hun best, maar de grootste sportprestatie van de dag wordt neergezet door docent Maurice ten Hoope. Hij fietst de gehele achttien uur lang aan één stuk door. "De meeste leerlingen verklaren me voor gek dat ik dit doe", grijnst hij al trappend op de spinfiets. "Ik hoop dat het een inspiratie is voor ze." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Docenten Annelies Tump en Maurice ten Hoope van het Pascal College

Een hoop ontbijtkoeken en krentenbollen liggen vast klaar voor de docent om de hongerklop tegen te gaan. "Sommigen zijn wel heel streng. Als ik moet plassen moet ik er wel af en dan zeggen ze 'ja, dan is het geen 18 uur meer'. Maar over het algemeen zijn ze heel 'supportive'. Iedereen wil graag helpen met eten en drinken brengen, ze zijn heel lief voor me."

"Iedereen moet een kans hebben om te leven." 16-jarige leerlinge Jasmijn

Jasmijn volgt het vak BSM en hielp zodoende mee met de organisatie. "We bleven gisteren tot 17.30 uur om te organiseren. En we moesten zoveel mogelijk geld ophalen. Mijn groepje zit al boven de 1800 euro, het is heel fijn dat het zo goed gaat." De 16-jarige loopt net een stapje harder dan haar klasgenoten; haar vader overleed aan kanker toen ze vier was. Het is voor haar een mooi doel om zoveel mogelijk geld op te halen, zodat die rotziekte de wereld uit geholpen wordt. "Zoveel mogelijk mensen moeten genezen worden. Iedereen moet een kans hebben om te leven."

Foto: Leerlingen Pascal College fietsen voor KiKa