Broers vrijgesproken van plannen overval wellnesscenter, wel cel voor wapenbezit

De Amstelveense broers Denzell B. (20) en Yahrillio B. (22) zijn vandaag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot ruim een half jaar cel. Ze werden in juni vorig jaar op de A7 bij Purmerend opgepakt nadat de politie onder meer een vuurwapen, tiewraps, handschoenen en bivakmutsen in hun auto vond.

De broers B. zitten die avond van 17 juni in de auto met drie anderen: een 17-jarige Amstelvener, een 17-jarige Amsterdammer en een 19-jarige Amsterdammer. Als een agent in Middenbeemster opmerkt dat de auto aan de achterkant flink doorzakt, besluit hij erachteraan te gaan. Hij controleert het kenteken en ontdekt dat een van de inzittenden 'wapengevaarlijk' is, waarop hij om assistentie vraagt.

Doorgezakte auto

De inzittenden krijgen door dat ze gevolgd worden, waarop de chauffeur het gaspedaal extra diep indrukt. Tijdens de achtervolging worden snelheden van rond de 100 km/u gehaald, op wegen waar 60 km/u als maximum geldt. Eenmaal in Purmerend valt het de agent op dat de inzittenden zich nerveus gedragen en geeft hij de bestuurder een stopteken.

Tijdens de identiteitscontrole van de inzittenden vindt de politie meerdere spullen in de auto die gebruikt kunnen worden bij het plegen van een strafbaar feit. Behalve een vuurwapen, munitie en een mes, worden er ook handschoenen, bivakmutsen en tiewraps ontdekt.

De groep wordt opgepakt, waarna een getuige verklaart hoe het vijftal eerder die avond bij Fort Resort Beemster sigaretten stond te roken. Hij vond het opvallend dat de vijf handschoenen droegen en maakte daarom melding bij de politie.

Snapchat-gesprekken

Later ontdekt de politie in Snapchat-gesprekken dat de vijf iets in hun schild voerden, waarbij ze zich leken te richten op een of meerdere adressen in Middenbeemster, al werd het (adres van) het wellnesscenter niet genoemd.

Hoewel de mannen vooraf dus contact hadden over een 'buit', vindt de rechtbank toch dat er onvoldoende bewijs is om de vijf te veroordelen voor het plannen van een overval, bedreiging of afpersing. Van die verdenking worden ze dan ook vrijgesproken.

Hoewel de mannen ontkennen dat zij wisten dat er een vuurwapen in de auto lag, vindt de rechtbank dat niet aannemelijk. Op het vuurwapen is, net als op andere spullen, het DNA van meerdere verdachten aangetroffen.

Veroordeling

Bovendien vindt de rechter ook de vluchtpoging en het nerveuze gedrag van de inzittenden tijdens de achtervolging opvallend. Al met al voldoende bewijs om de mannen te veroordelen voor wapenbezit, vindt de rechtbank.

Vier van de vijf verdachten hoorden vandaag welke straf zij krijgen. De twee Amstelveense broers krijgen ruim een half jaar cel, maar hebben die in voorarrest al uitgezeten. Ze hoeven dus niet opnieuw de gevangenis in. De twee verdachten die destijds nog minderjarig waren krijgen één en drie maanden jeugddetentie. De vijfde verdachte, de Amsterdammer van 19, zit vast in Duitsland, en moet begin in januari voorkomen.